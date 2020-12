Groził przedmiotem przypominającym broń. Teraz jemu grozi do 10 lat więzienia

Grudzień 23, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Policjanci z Grajewa zatrzymali 32-letniego mieszkańca Ełku. Mężczyzna najpierw ukradł napój z lokalu gastronomicznego, a następnie groził jego pracownikowi przedmiotem przypominającym broń.

Mężczyzna wszedł do jednego z grajewskich lokali gastronomicznych ubrany w kominiarkę. Zabrał z lodówki napój, po czym wybiegł nie płacąc za niego. Zamaskowany miał też wycelować w biegnącego za nim mężczyznę przedmiotem przypominającym broń.

Napastnik usłyszał już zarzut kradzieży rozbójniczej. Z to przestępstwo grozi mu teraz do 10 lat więzienia. Mężczyzna trafił już do aresztu. (mt/mc)