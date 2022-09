Gratka dla melomanów. Weekendowa Giełda Winyli

Wrzesień 28, 2022

Płyty winylowe. źródło: Canva Płyty winylowe. źródło: Canva

Najbliższy weekend zapowiada się niezwykle muzycznie. Od piątku (30.09) do soboty (01.10) w Atrium Biała fani czarnych krążków będą mogli poszerzyć swoje kolekcje.

Wśród wystawców swój udział zapowiedzieli topowi sprzedawcy płyt winylowych i CD z całej Polski, m.in. pochodzący z Warszawy Sklep Music Fan, który może pochwalić się największym w Polsce zbiorem płyt winylowych oraz CD, a także stołeczny Antykwariat Tamka z bardzo szeroką i zróżnicowaną ofertą winyli i CD. W kolekcjach obu sprzedawców można znaleźć wiele unikalnych wydań kolekcjonerskich muzyki niezależnej, których jest już coraz mniej na rynku.

Do Białegostoku przyjadą także wystawcy ze Szczytna, którzy w swojej ofercie mają zarówno winyle, jak i płyty CD z różnorodną muzyką, ale dominować będzie klasyka rocka oraz rock progresywny. Co ciekawe, jeden z wystawców należy do największych sprzedawców płyt winylowych w serwisie Allegro.

Nie zabraknie także lokalnych wystawców – swoją ofertę zaprezentuje doskonale znany mieszkańcom białostocki sklep Winylownia, który jest także jednym z największych w Polsce dystrybutorów nowych płyt.

Giełda Winyli będzie czynna w godzinach otwarcia Atrium Biała. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. (uk)