Gratka dla dzieci i młodzieży szkolnej. Wycieczki historyczne z Muzeum Wojska

10 kwietnia, 2023

Muzeum Wojska w Białymstoku organizuje jednodniowe wycieczki historyczne. Ideą takich wyjazdów jest integracja dzieci polskich i pochodzących z zagranicy podczas wspólnego poznawania historii regionu. Wyjazdy są bezpłatne i przeznaczone dla osób w wieku 7-13 lat.

Planowane wycieczki to „W grodzie” – Korycin (29.04), „Na zamku” – Tykocin oraz Kiermusy (06.05) i „Wspólnie” – Bielsk Podlaski, Drohiczyn, Koryciny (20.05).

– Pierwsza wycieczka to jest Korycin i Park Kulturowy Milewszczyzna. Druga to Tykocin, gdzie będziemy na zamku, ale też poświęcimy chwilę dla samego Tykocina oraz Kiermusy, gdzie odwiedzimy Muzeum Oręża Polskiego. Trzecia wycieczka jest najdłuższa, zaczynamy od Bielska Podlaskiego od Muzeum Obojga Narodów, później przejeżdżamy do Drohiczyna i kończymy te wycieczkę w Korycinach w Ziołowym Zakątku. Są to miejsca, które odnoszą się także do zajęć, które prowadzimy w naszym Centrum Edukacji – tłumaczy Róża Gajek z Muzeum Wojska w Białymstoku.

Zapisy odbywają się telefonicznie pod numerem telefonu: +48 857416449 w piątki od godziny 10.00 do godziny 14.00 oraz w siedzibie Muzeum Wojska w Białymstoku. Po potwierdzeniu zapisu na wycieczkę, zgłoszona osoba jest zobowiązane dostarczyć kartę uczestnika. Brak dostarczenia karty jest równoznaczne z wykreśleniem uczestnika z danej wycieczki. Karta jest dostępna jest tutaj oraz na Punkcie Kasowym Muzeum Wojska.

Szczegółowe informacje: rgajek@mwb.com.pl lub +48 857416449 wew. 19.

Przedsięwzięcie jest organizowane w ramach zadania „Organizacja pozalekcyjnych form edukacyjnych w Muzeum Wojska w Białymstoku, w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy”. (mt)

Z Różą Gajek z Muzeum Wojska w Białymstoku rozmawiała Małgorzata Turecka: