Granko z Ranko Ukulele w Zmianie Klimatu

3 lipca, 2023

Ranko Ukulele to pochodząca z Poznania artystka, która gra na ukulele i tworzy swoje autorskie piosenki. Będzie można ją zobaczyć 6 czerwca w Zmianie Klimatu.

Ranko po wielu latach mieszkania w Kambodży wróciła do Polski i zaczęła publikować swoje piosenki za pośrednictwem Youtube, dzięki czemu zyskała grono fanów. Na początku były to khmerskie i japońskie covery, później artystka zaczęła komponować autorskie utwory. Do każdej, Ranko tworzy rysowane oryginalne teledyski. Jej najpopularniejsze piosenki to Kluska i Żaklin. Ranko Ukulele ma na swoim koncie wydany album „Marudne piosenki”, na którym znalazła się kompilacja jej najbardziej znanych piosenek, zagranych w nowych aranżacjach. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia. (hp)