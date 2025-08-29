Grajewo: 41-latek chciał upozorować wypadek. Usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa

29 sierpnia, 2025

Drewniany kij, użyty przez zatrzymanego. źródło: grajewo.policja.gov.pl Drewniany kij, użyty przez zatrzymanego. źródło: grajewo.policja.gov.pl

Dramatyczne wydarzenia w powiecie grajewskim. Policjanci zatrzymali 41-letniego mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa swojego znajomego. Jak ustalili funkcjonariusze, sprawca próbował upozorować wypadek quada. 35-letni kuzyn podejrzanego odpowie natomiast za nieudzielenie pomocy ofierze.

Brutalny atak w gminie Rajgród

Do zdarzenia doszło we wtorek na jednej z dróg w gminie Rajgród. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Grajewie otrzymał zgłoszenie od 43-letniej kobiety, która poinformowała o pobitym i zakrwawionym mężczyźnie leżącym przy drodze. Obok niego znajdował się nietrzeźwy 41-latek oraz quad.

Poszkodowany, 48-letni mieszkaniec regionu, był nieprzytomny i wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe.

41-latek zmieniał wersje wydarzeń

Początkowo zatrzymany 41-latek twierdził, że obaj spadli z quada. Następnie mówił, że przypadkowo przejechał kolegę, bo było ciemno i go nie zauważył. Policjanci szybko ustalili, że były to próby zmylenia funkcjonariuszy.

Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu.

Ustalony przebieg zdarzenia

Śledczy odtworzyli faktyczny przebieg ataku. 41-latek ukrywał się w zaroślach przy drodze i gdy 48-latek przejeżdżał quadem, uderzył go drewnianym kijem w głowę. Następnie bił leżącego pięściami oraz kijem.

Po ataku napastnik odjechał quadem ofiary do swojego domu, a następnie wrócił na miejsce z 35-letnim kuzynem. Tam ponownie zaatakował pokrzywdzonego.

Odpowiedzą przed sądem

41-latek usłyszał zarzuty:

usiłowania zabójstwa ,

spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,

kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości,

krótkotrwałego użycia pojazdu.

35-letni kuzyn odpowie natomiast za nieudzielenie pomocy poszkodowanemu, mimo że był świadomy całej sytuacji.

Dziś (29 sierpnia) sąd, na wniosek prokuratury, zdecyduje o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec podejrzanych.

Zgodnie z kodeksem karnym za usiłowanie zabójstwa grozi kara od 10 lat pozbawienia wolności do dożywocia.

Zobacz film z zatrzymania mężczyzny:

(pc)