Home Wiadomości Grajewo: 41-latek chciał upozorować wypadek. Usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa

Wiadomości

29 sierpnia, 2025

Grajewo: 41-latek chciał upozorować wypadek. Usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa

Zabezpieczony drewniany kij, użyty przez zatrzymanego. Drewniany kij, użyty przez zatrzymanego. źródło: grajewo.policja.gov.pl
Dramatyczne wydarzenia w powiecie grajewskim. Policjanci zatrzymali 41-letniego mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa swojego znajomego. Jak ustalili funkcjonariusze, sprawca próbował upozorować wypadek quada. 35-letni kuzyn podejrzanego odpowie natomiast za nieudzielenie pomocy ofierze.

 

Brutalny atak w gminie Rajgród

Do zdarzenia doszło we wtorek na jednej z dróg w gminie Rajgród. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Grajewie otrzymał zgłoszenie od 43-letniej kobiety, która poinformowała o pobitym i zakrwawionym mężczyźnie leżącym przy drodze. Obok niego znajdował się nietrzeźwy 41-latek oraz quad.

Poszkodowany, 48-letni mieszkaniec regionu, był nieprzytomny i wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe.

41-latek zmieniał wersje wydarzeń

Początkowo zatrzymany 41-latek twierdził, że obaj spadli z quada. Następnie mówił, że przypadkowo przejechał kolegę, bo było ciemno i go nie zauważył. Policjanci szybko ustalili, że były to próby zmylenia funkcjonariuszy.

Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu.

Ustalony przebieg zdarzenia

Śledczy odtworzyli faktyczny przebieg ataku. 41-latek ukrywał się w zaroślach przy drodze i gdy 48-latek przejeżdżał quadem, uderzył go drewnianym kijem w głowę. Następnie bił leżącego pięściami oraz kijem.

Po ataku napastnik odjechał quadem ofiary do swojego domu, a następnie wrócił na miejsce z 35-letnim kuzynem. Tam ponownie zaatakował pokrzywdzonego.

Odpowiedzą przed sądem

41-latek usłyszał zarzuty:

  • usiłowania zabójstwa,

  • spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,

  • kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości,

  • krótkotrwałego użycia pojazdu.

35-letni kuzyn odpowie natomiast za nieudzielenie pomocy poszkodowanemu, mimo że był świadomy całej sytuacji.

Dziś (29 sierpnia) sąd, na wniosek prokuratury, zdecyduje o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec podejrzanych.

Zgodnie z kodeksem karnym za usiłowanie zabójstwa grozi kara od 10 lat pozbawienia wolności do dożywocia.

 

Zobacz film z zatrzymania mężczyzny:

 (pc)

Najnowsze wiadomości
Zabezpieczony drewniany kij, użyty przez zatrzymanego.
Grajewo: 41-latek chciał upoz ... więcej
Agnieszka Dardzińska-Głębocka
Ekspertka z Politechniki Biał ... więcej
Cerber Motorsport z bolidem CM ... więcej
Zamieszanie na boisku, piłkarze jagielloni przy piłce
Jagiellonia Białystok w Lidze ... więcej
Ursula Von Der Leyen na mównicy w Europarlamencie
Ursula von der Leyen odwiedzi ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.