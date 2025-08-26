Grafika spotyka teatr – współpraca Politechniki Białostockiej i białostockiej filii Akademii Teatralnej. Posłuchaj rozmowy z prof. Andrzejem Dworakowskim

26 sierpnia, 2025

Prof. Andrzej Dworakowski, fot. Hanna Kość Prof. Andrzej Dworakowski, fot. Hanna Kość

Choć Politechnika Białostocka i białostocka filia Akademii Teatralnej to uczelnie, które na pierwszy rzut oka dzieli niemal wszystko, od profilu kształcenia po styl pracy, okazuje się, że potrafią się spotkać na wspólnym gruncie. A tym gruntem jest… sztuka.

Łącznikiem pomiędzy światem architektury i teatru jest między innymi prof. Andrzej Dworakowski, kierownik Katedry Grafiki na Wydziale Architektury Politechniki, a jednocześnie wykładowca na kierunku technologia teatru lalek w Akademii Teatralnej. Jak sam mówi, nie czuje się wyłącznie grafikiem – zrealizował już około 40 scenografii teatralnych i nieustannie balansuje między grafiką użytkową, a działaniami performatywnymi.

– Ja się tak naprawdę bardziej czuję osobą, która jest związana z teatrem, jako scenograf. Natomiast z Wydziałem Architektury jestem związany jako grafik i uczę rysunku na wydziale architektury. Udało nam się w strukturach Politechniki urodzić, jak to się mówi, kierunek artystyczny. I te dwie funkcję, czyli rolę grafika i scenografa, staramy się połączyć – mówi prof. Andrzej Dworakowski.

Profesor przyznaje, że studenci obu kierunków to dwa zupełnie różne światy. Jedni przygotowywani są do pracy w branży kreatywnej i reklamowej, inni do współpracy z teatrami lalek i artystycznymi kolektywami. Jednak wspólnym mianownikiem pozostaje kreatywność. – Mieliśmy studentkę, która zaczynała na technologii teatru, a dziś studiuje grafikę. Bardzo się fajnie z nią współpracowało, natomiast widocznie chciała czegoś może mniej takiego rozdrganego, a czegoś bardziej uporządkowanego i wybrała grafikę – dodaje prof. Andrzej Dworakowski.

Warto przypomnieć, że na obu uczelniach wciąż trwa rekrutacja. Politechnika Białostocka prowadzi nabór uzupełniający na 25 kierunków. Zapisy poprzez system IRK trwają do 25 września, a białostocka filia Akademii Teatralnej do końca sierpnia przyjmuje zgłoszenia na technologię teatru lalek i reżyserię teatru lalek. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z prof. Andrzejem Dworakowskim: