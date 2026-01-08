Grafika na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Nowe studia magisterskie w ofercie uczelni

Politechnika Białostocka rozszerza swoją ofertę dydaktyczną. Od semestru zimowego roku akademickiego 2025/2026 uruchomione zostaną studia drugiego stopnia na kierunku grafika na Wydziale Architektury. Studia mają profil ogólnoakademicki, trwają trzy semestry i prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Rekrutacja rozpocznie się 12 stycznia 2026 roku.
Studia magisterskie grafika – połączenie sztuki i technologii
Nowy kierunek studiów magisterskich skierowany jest do osób zainteresowanych pogłębianiem kompetencji artystycznych i projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem łączenia klasycznych technik graficznych z nowoczesnymi narzędziami cyfrowymi.
– Naszą ofertą chcemy zainteresować absolwentów studiów o profilu artystycznym lub projektowym, którzy chcieliby się sprawdzić w dziedzinie grafiki artystycznej lub projektowej – podkreśla dr Magdalena Toczydłowska, Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.
Program kształcenia kładzie nacisk na samodzielność twórczą, rozwój indywidualnego języka artystycznego oraz realizację zaawansowanych projektów graficznych.
Program studiów i podejście dydaktyczne
Studia drugiego stopnia na kierunku grafika na Wydziale Architektury PB opierają się na pracy projektowej, konsultacjach i eksperymentach twórczych. Zajęcia prowadzone są zarówno w przestrzeniach uczelni, jak i we współpracy z galeriami oraz instytucjami kultury.
– Proponujemy zajęcia eksperymentalne, które wychodzą poza ramy uczelni. Angażujemy studentów w projekty realizowane z partnerami zewnętrznymi, co sprzyja odpowiedzialności twórczej i rozwojowi kompetencji projektowych – zaznacza dr Magdalena Toczydłowska.
Absolwenci kończą studia z rozbudowanym, autorskim portfolio, przygotowani do funkcjonowania na rynku sztuki, designu i nowych technologii.
Dwie specjalności na kierunku grafika II stopnia
Studenci mogą wybrać jedną z dwóch ścieżek kształcenia:
Grafika artystyczna
Specjalność skierowana do osób zainteresowanych twórczością autorską i działalnością wystawienniczą. Obejmuje:
-
rozwój warsztatu grafiki warsztatowej, rysunku i malarstwa,
-
przygotowanie do udziału w konkursach, wystawach i rezydencjach artystycznych,
-
poszukiwanie indywidualnych środków ekspresji i języka artystycznego.
Grafika projektowa
Specjalność odpowiadająca na potrzeby współczesnego rynku kreatywnego. Zakres obejmuje m.in.:
-
projektowanie identyfikacji wizualnej, publikacji, ilustracji i animacji,
-
projektowanie interfejsów (UI/UX) i komunikacji wizualnej,
-
przygotowanie do pracy w środowisku cyfrowym i tradycyjnych mediach.
Kto może aplikować i jak wygląda rekrutacja
O przyjęcie na studia magisterskie na kierunku grafika mogą ubiegać się absolwenci:
-
studiów pierwszego lub drugiego stopnia,
-
jednolitych studiów magisterskich,
-
kierunków artystycznych lub projektowych o profilu równorzędnym.
Podstawą kwalifikacji jest ocena portfolio, które może zawierać prace graficzne, projekty artystyczne, realizacje multimedialne lub inne działania twórcze.
– Portfolio oceniamy pod kątem świadomości artystycznej, umiejętności warsztatowych, estetyki, poprawności typograficznej oraz kierunku rozwoju kandydata – wyjaśnia dr Magdalena Toczydłowska.
Zaplecze techniczne i kadra dydaktyczna
Studenci kierunku grafika na Wydziale Architektury PB mają dostęp do:
-
pełnego pakietu Adobe (ponad 30 aplikacji),
-
pracowni komputerowych i fotograficznych,
-
laboratorium grafiki artystycznej.
Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy Katedry Grafiki oraz zaproszeni specjaliści z innych ośrodków akademickich i środowisk twórczych. Program wzbogacają zajęcia z zakresu m.in. projektowania mechaniki gier, design thinking, trendów w reklamie oraz książki artystycznej.
Perspektywy zawodowe absolwentów
Absolwenci studiów magisterskich na kierunku grafika są przygotowani do pracy m.in. jako:
-
projektanci graficzni i UI/UX,
-
ilustratorzy i graficy wydawniczy,
-
specjaliści ds. komunikacji wizualnej,
-
artyści niezależni i kuratorzy,
-
pracownicy instytucji kultury, agencji reklamowych i firm IT.
Rekrutacja na studia magisterskie grafika – harmonogram
Rekrutacja na studia II stopnia niestacjonarne rozpocznie się 12 stycznia 2026 roku i prowadzona będzie poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
Najważniejsze terminy:
-
12.01–06.02.2026 – rejestracja i składanie portfolio w systemie IRK
-
11.02.2026 – ogłoszenie list zakwalifikowanych
-
12–14.02.2026 – składanie dokumentów
-
18.02.2026 – ogłoszenie list przyjętych
Kierunek grafika na Politechnice Białostockiej – tradycja i rozwój
Studia licencjackie na kierunku grafika na Wydziale Architektury PB funkcjonują od blisko 20 lat. Uruchomienie studiów magisterskich stanowi naturalny etap rozwoju kierunku oraz odpowiedź na potrzeby studentów i rynku pracy.
