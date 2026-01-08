Grafika na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Nowe studia magisterskie w ofercie uczelni

8 stycznia, 2026

Politechnika Białostocka rozszerza swoją ofertę dydaktyczną. Od semestru zimowego roku akademickiego 2025/2026 uruchomione zostaną studia drugiego stopnia na kierunku grafika na Wydziale Architektury. Studia mają profil ogólnoakademicki, trwają trzy semestry i prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Rekrutacja rozpocznie się 12 stycznia 2026 roku.

Studia magisterskie grafika – połączenie sztuki i technologii

Nowy kierunek studiów magisterskich skierowany jest do osób zainteresowanych pogłębianiem kompetencji artystycznych i projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem łączenia klasycznych technik graficznych z nowoczesnymi narzędziami cyfrowymi.

– Naszą ofertą chcemy zainteresować absolwentów studiów o profilu artystycznym lub projektowym, którzy chcieliby się sprawdzić w dziedzinie grafiki artystycznej lub projektowej – podkreśla dr Magdalena Toczydłowska, Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

Program kształcenia kładzie nacisk na samodzielność twórczą, rozwój indywidualnego języka artystycznego oraz realizację zaawansowanych projektów graficznych.

Program studiów i podejście dydaktyczne

Studia drugiego stopnia na kierunku grafika na Wydziale Architektury PB opierają się na pracy projektowej, konsultacjach i eksperymentach twórczych. Zajęcia prowadzone są zarówno w przestrzeniach uczelni, jak i we współpracy z galeriami oraz instytucjami kultury.

– Proponujemy zajęcia eksperymentalne, które wychodzą poza ramy uczelni. Angażujemy studentów w projekty realizowane z partnerami zewnętrznymi, co sprzyja odpowiedzialności twórczej i rozwojowi kompetencji projektowych – zaznacza dr Magdalena Toczydłowska.

Absolwenci kończą studia z rozbudowanym, autorskim portfolio, przygotowani do funkcjonowania na rynku sztuki, designu i nowych technologii.

Dwie specjalności na kierunku grafika II stopnia

Studenci mogą wybrać jedną z dwóch ścieżek kształcenia:

Grafika artystyczna

Specjalność skierowana do osób zainteresowanych twórczością autorską i działalnością wystawienniczą. Obejmuje:

rozwój warsztatu grafiki warsztatowej, rysunku i malarstwa,

przygotowanie do udziału w konkursach, wystawach i rezydencjach artystycznych,

poszukiwanie indywidualnych środków ekspresji i języka artystycznego.

Grafika projektowa

Specjalność odpowiadająca na potrzeby współczesnego rynku kreatywnego. Zakres obejmuje m.in.:

projektowanie identyfikacji wizualnej, publikacji, ilustracji i animacji,

projektowanie interfejsów (UI/UX) i komunikacji wizualnej,

przygotowanie do pracy w środowisku cyfrowym i tradycyjnych mediach.

Kto może aplikować i jak wygląda rekrutacja

O przyjęcie na studia magisterskie na kierunku grafika mogą ubiegać się absolwenci:

studiów pierwszego lub drugiego stopnia,

jednolitych studiów magisterskich,

kierunków artystycznych lub projektowych o profilu równorzędnym.

Podstawą kwalifikacji jest ocena portfolio, które może zawierać prace graficzne, projekty artystyczne, realizacje multimedialne lub inne działania twórcze.

– Portfolio oceniamy pod kątem świadomości artystycznej, umiejętności warsztatowych, estetyki, poprawności typograficznej oraz kierunku rozwoju kandydata – wyjaśnia dr Magdalena Toczydłowska.

Zaplecze techniczne i kadra dydaktyczna

Studenci kierunku grafika na Wydziale Architektury PB mają dostęp do:

pełnego pakietu Adobe (ponad 30 aplikacji) ,

pracowni komputerowych i fotograficznych,

laboratorium grafiki artystycznej.

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy Katedry Grafiki oraz zaproszeni specjaliści z innych ośrodków akademickich i środowisk twórczych. Program wzbogacają zajęcia z zakresu m.in. projektowania mechaniki gier, design thinking, trendów w reklamie oraz książki artystycznej.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku grafika są przygotowani do pracy m.in. jako:

projektanci graficzni i UI/UX,

ilustratorzy i graficy wydawniczy,

specjaliści ds. komunikacji wizualnej,

artyści niezależni i kuratorzy,

pracownicy instytucji kultury, agencji reklamowych i firm IT.

Rekrutacja na studia magisterskie grafika – harmonogram

Rekrutacja na studia II stopnia niestacjonarne rozpocznie się 12 stycznia 2026 roku i prowadzona będzie poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Najważniejsze terminy:

12.01–06.02.2026 – rejestracja i składanie portfolio w systemie IRK

11.02.2026 – ogłoszenie list zakwalifikowanych

12–14.02.2026 – składanie dokumentów

18.02.2026 – ogłoszenie list przyjętych

Kierunek grafika na Politechnice Białostockiej – tradycja i rozwój

Studia licencjackie na kierunku grafika na Wydziale Architektury PB funkcjonują od blisko 20 lat. Uruchomienie studiów magisterskich stanowi naturalny etap rozwoju kierunku oraz odpowiedź na potrzeby studentów i rynku pracy.

