Grafika II stopnia w Politechnice Białostockiej. Nowy kierunek w ofercie uczelni. Posłuchaj rozmowy!

dr Magdalena Toczydłowska fot. Paweł Cybulski

W Politechnice Białostockiej trwa rekrutacja na studia magisterskie drugiego stopnia. Jedną z najważniejszych nowości w ofercie uczelni jest grafika II stopnia – studia niestacjonarne na Wydziale Architektury. O założeniach kierunku, programie kształcenia i wymaganiach rekrutacyjnych opowiedziała w radiowym studiu dr Magdalena Toczydłowska, prodziekan ds. studenckich i kształcenia Wydziału Architektury PB.

Posłuchaj rozmowy Pawła Cybulskiego z dr Magdaleną Toczydłowską tutaj:

Grafika drugiego stopnia – odpowiedź na potrzeby studentów

Jak podkreśla dr Magdalena Toczydłowska, uruchomienie studiów magisterskich na kierunku grafika to przede wszystkim efekt wieloletnich próśb studentów.

– To zdecydowanie odpowiedź na potrzeby studentów. Wieloletnie potrzeby i prośby. W końcu udało nam się stworzyć taki program – mówi prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

Nowy kierunek startuje od semestru letniego roku akademickiego 2025/2026 i prowadzony będzie w trybie niestacjonarnym, co umożliwia łączenie nauki z pracą zawodową.

Dla kogo są studia magisterskie grafika w PB?

Studia grafika II stopnia w Politechnice Białostockiej skierowane są do szerokiego grona kandydatów. Jak zaznacza dr Toczydłowska, uczelnia czeka zarówno na:

absolwentów grafiki i innych kierunków artystycznych,

projektantów, m.in. po architekturze, architekturze wnętrz czy wzornictwie,

osoby z pogranicza sztuki i nowych technologii – związane z mediami, scenografią czy intermediami.

Program studiów został zaprojektowany tak, aby odpowiadać na dynamiczne zmiany zachodzące na rynku kreatywnym, w tym rozwój nowych technologii i projektowania cyfrowego.

Rozwój indywidualnego języka artystycznego

Jednym z kluczowych pojęć, które pojawiają się w opisie kierunku, jest rozwój indywidualnego języka artystycznego studenta.

– Traktujemy drugi stopień jako bardzo samoświadomą ścieżkę rozwoju. Studenci mają różne zainteresowania i chcemy projektować zadania tak, aby odpowiadały na ich indywidualne potrzeby – wyjaśnia prodziekan.

Oznacza to, że w jednej grupie mogą współpracować osoby zajmujące się aplikacjami mobilnymi, identyfikacją wizualną, grafiką do mediów społecznościowych czy klasycznym projektowaniem drukowanym, np. książką autorską i artystyczną.

Indywidualna opieka i kameralny charakter studiów

Na studia grafika II stopnia Politechnika Białostocka planuje przyjąć 25 osób. Niewielka liczba studentów pozwala na indywidualne podejście, konsultacje oraz realne wsparcie w rozwoju artystycznym i projektowym.

– Już na etapie dyplomów licencjackich widzimy ogromną różnorodność stylistyk i zainteresowań. Drugi stopień daje przestrzeń, by jeszcze bardziej się nad tym pochylić – podkreśla dr Toczydłowska.

Współpraca z galeriami i instytucjami kultury

Program studiów zakłada również ścisłą współpracę z białostockimi galeriami i instytucjami kultury. Studenci będą realizować interdyscyplinarne projekty, uczestniczyć w wizytach studyjnych oraz pracować w realnym kontekście sztuki współczesnej.

To kontynuacja wieloletnich doświadczeń Wydziału Architektury PB, m.in. przy realizacji graficznej Białostockiego Festiwalu czy współpracy wystawienniczej wykładowców i studentów.

Dwie specjalności: grafika artystyczna i projektowa

Studia magisterskie grafika w Politechnice Białostockiej oferują dwie specjalności:

grafika projektowa – obejmująca projektowanie 2D i 3D, animację, grafikę internetową i multimedia,

grafika artystyczna – oparta na pracy warsztatowej, nowych technikach graficznych oraz świadomym łączeniu metod analogowych i cyfrowych.

Grafika artystyczna to jedna z najmocniejszych stron wydziału, rozwijana m.in. przez aktywnie działające koło naukowe i liczne wystawy studenckie.

Rekrutacja na grafikę II stopnia – kluczowe jest portfolio

Podstawą rekrutacji na studia magisterskie grafika w PB jest portfolio. Jak zaznacza prodziekan, najważniejsza jest świadomość artystyczna kandydata i jasno zarysowany kierunek rozwoju.

Komisja rekrutacyjna zwraca uwagę m.in. na:

spójność i czytelność portfolio,

estetykę prezentacji,

poprawność typograficzną i layout,

umiejętność pokazania własnych mocnych stron.

Istotną informacją dla kandydatów jest możliwość konsultacji portfolio przed złożeniem dokumentów. Projekty można przesyłać w formacie PDF na adres: wa.ksztalcenie@pb.edu.pl, gdzie kandydaci otrzymają merytoryczny feedback.

Studia, które łączą praktykę z rozwojem artystycznym

– To studia, które oferują dużo umiejętności praktycznych, ale też przestrzeń na rozmowę, dyskusję i budowanie własnego portfolio – podsumowuje dr Magdalena Toczydłowska.

Grafika II stopnia w Politechnice Białostockiej to propozycja dla osób, które chcą rozwijać się twórczo, świadomie budować swoją pozycję na rynku kreatywnym i jednocześnie łączyć studia z życiem zawodowym.

Szczegółowe informacje o kierunku i rekrutacji dostępne są TUTAJ.

