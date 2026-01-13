Grafika II stopnia w Politechnice Białostockiej. Nowy kierunek w ofercie uczelni. Posłuchaj rozmowy!

W Politechnice Białostockiej trwa rekrutacja na studia magisterskie drugiego stopnia. Jedną z najważniejszych nowości w ofercie uczelni jest grafika II stopnia – studia niestacjonarne na Wydziale Architektury. O założeniach kierunku, programie kształcenia i wymaganiach rekrutacyjnych opowiedziała w radiowym studiu dr Magdalena Toczydłowska, prodziekan ds. studenckich i kształcenia Wydziału Architektury PB.
Posłuchaj rozmowy Pawła Cybulskiego z dr Magdaleną Toczydłowską tutaj:
Grafika drugiego stopnia – odpowiedź na potrzeby studentów
Jak podkreśla dr Magdalena Toczydłowska, uruchomienie studiów magisterskich na kierunku grafika to przede wszystkim efekt wieloletnich próśb studentów.
– To zdecydowanie odpowiedź na potrzeby studentów. Wieloletnie potrzeby i prośby. W końcu udało nam się stworzyć taki program – mówi prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.
Nowy kierunek startuje od semestru letniego roku akademickiego 2025/2026 i prowadzony będzie w trybie niestacjonarnym, co umożliwia łączenie nauki z pracą zawodową.
Dla kogo są studia magisterskie grafika w PB?
Studia grafika II stopnia w Politechnice Białostockiej skierowane są do szerokiego grona kandydatów. Jak zaznacza dr Toczydłowska, uczelnia czeka zarówno na:
-
absolwentów grafiki i innych kierunków artystycznych,
-
projektantów, m.in. po architekturze, architekturze wnętrz czy wzornictwie,
-
osoby z pogranicza sztuki i nowych technologii – związane z mediami, scenografią czy intermediami.
Program studiów został zaprojektowany tak, aby odpowiadać na dynamiczne zmiany zachodzące na rynku kreatywnym, w tym rozwój nowych technologii i projektowania cyfrowego.
Rozwój indywidualnego języka artystycznego
Jednym z kluczowych pojęć, które pojawiają się w opisie kierunku, jest rozwój indywidualnego języka artystycznego studenta.
– Traktujemy drugi stopień jako bardzo samoświadomą ścieżkę rozwoju. Studenci mają różne zainteresowania i chcemy projektować zadania tak, aby odpowiadały na ich indywidualne potrzeby – wyjaśnia prodziekan.
Oznacza to, że w jednej grupie mogą współpracować osoby zajmujące się aplikacjami mobilnymi, identyfikacją wizualną, grafiką do mediów społecznościowych czy klasycznym projektowaniem drukowanym, np. książką autorską i artystyczną.
Indywidualna opieka i kameralny charakter studiów
Na studia grafika II stopnia Politechnika Białostocka planuje przyjąć 25 osób. Niewielka liczba studentów pozwala na indywidualne podejście, konsultacje oraz realne wsparcie w rozwoju artystycznym i projektowym.
– Już na etapie dyplomów licencjackich widzimy ogromną różnorodność stylistyk i zainteresowań. Drugi stopień daje przestrzeń, by jeszcze bardziej się nad tym pochylić – podkreśla dr Toczydłowska.
Współpraca z galeriami i instytucjami kultury
Program studiów zakłada również ścisłą współpracę z białostockimi galeriami i instytucjami kultury. Studenci będą realizować interdyscyplinarne projekty, uczestniczyć w wizytach studyjnych oraz pracować w realnym kontekście sztuki współczesnej.
To kontynuacja wieloletnich doświadczeń Wydziału Architektury PB, m.in. przy realizacji graficznej Białostockiego Festiwalu czy współpracy wystawienniczej wykładowców i studentów.
Dwie specjalności: grafika artystyczna i projektowa
Studia magisterskie grafika w Politechnice Białostockiej oferują dwie specjalności:
-
grafika projektowa – obejmująca projektowanie 2D i 3D, animację, grafikę internetową i multimedia,
-
grafika artystyczna – oparta na pracy warsztatowej, nowych technikach graficznych oraz świadomym łączeniu metod analogowych i cyfrowych.
Grafika artystyczna to jedna z najmocniejszych stron wydziału, rozwijana m.in. przez aktywnie działające koło naukowe i liczne wystawy studenckie.
Rekrutacja na grafikę II stopnia – kluczowe jest portfolio
Podstawą rekrutacji na studia magisterskie grafika w PB jest portfolio. Jak zaznacza prodziekan, najważniejsza jest świadomość artystyczna kandydata i jasno zarysowany kierunek rozwoju.
Komisja rekrutacyjna zwraca uwagę m.in. na:
-
spójność i czytelność portfolio,
-
estetykę prezentacji,
-
poprawność typograficzną i layout,
-
umiejętność pokazania własnych mocnych stron.
Istotną informacją dla kandydatów jest możliwość konsultacji portfolio przed złożeniem dokumentów. Projekty można przesyłać w formacie PDF na adres: wa.ksztalcenie@pb.edu.pl, gdzie kandydaci otrzymają merytoryczny feedback.
Studia, które łączą praktykę z rozwojem artystycznym
– To studia, które oferują dużo umiejętności praktycznych, ale też przestrzeń na rozmowę, dyskusję i budowanie własnego portfolio – podsumowuje dr Magdalena Toczydłowska.
Grafika II stopnia w Politechnice Białostockiej to propozycja dla osób, które chcą rozwijać się twórczo, świadomie budować swoją pozycję na rynku kreatywnym i jednocześnie łączyć studia z życiem zawodowym.
Szczegółowe informacje o kierunku i rekrutacji dostępne są TUTAJ.
(pc)