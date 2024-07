Gospodarka o obiegu zamkniętym i inżynieria odwrócona. Politechnika Białostocka zrealizuje projekt prośrodowiskowy. Rozmowa z dr Julią Siderską

Naukowcy Politechniki Białostockiej z Wydziału Inżynierii Zarządzania opracują i przetestują multidyscyplinarny kurs e-learningowy, który ma na celu przyczynienie się do zwiększenia wiedzy studentów uczelni wyższych na temat zastosowania zasad inżynierii odwrotnej na potrzeby gospodarki o obiegu zamkniętym.\

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest alternatywą dla tradycyjnego modelu gospodarki liniowej. – Ma na celu utrzymanie zasobów w użyciu tak długo, jak to jest możliwe, czyli wydobycie z zasobów maksymalnej wartości podczas użytkowania, a następnie oczywiście odzyskanie i regenerację produktów i materiałów – podkreśla dr Siderska.

– W praktyce to jest tak, że to są nie tylko procesy recyklingu i odzysku, ale to jest też wprowadzanie różnych innowacji technologicznych, tak by zmniejszać ilość odpadów, tak by dematerializować produkty i wykorzystywać odnawialne źródła energii, by naprawiać, ponownie wykorzystywać i regenerować produkty – tłumaczy dr Julia Siderska.