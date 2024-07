Politechnika Białostocka zaprasza na pierwszą Międzynarodową Konferencję Młodych Naukowców: Pomysły, Badania, Szkolenia

Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców to wydarzenie skierowane do młodych badaczy, studentów i doktorantów oraz uczestników z całego świata, zainteresowanych udziałem w interdyscyplinarnym przedsięwzięciu. Wydarzenie organizuje Samorząd Doktorantów Politechniki Białostockiej oraz Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych.

– Młody naukowiec to naukowiec, który nie ma jeszcze bardzo rozbudowanego dorobku naukowego, ale chce się rozwijać i dba o to, żeby go cały czas powiększać. Młody naukowiec to również student, który pasjonuje się nauką i wykonuje badania czy projekty pod okiem swoich promotorów – mówi mgr inż. Adriana Dowbysz z Katedry Chemii, Biologii i Biotechnologii.