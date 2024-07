Dzień Szachów. Królewska gra a kariera. Rozmowa z dr hab. Dorotą Mozyrską i Agnieszką Makarec

Agnieszka Makarec zauważa, że zazwyczaj szachistami ludzie są o wysokiej inteligencji i logicznie myślący. Przypomina, że wśród nich jest bardzo wielu matematyków, informatyków.

– To idzie ze sobą w parze, bo to jest gra, która pozwala później podejmować trudne decyzje, odpowiedzialne decyzje osoby, które w młodości grały w szachy, zostają potem wysoko postawionymi urzędnikami, albo zarządcami dużych firm, prezesami banków. Myślę, że to nie jest przypadek. Myślę, że to jest kwestia wyćwiczenia pewnych nawyków odpowiedzialności, ponoszenia ryzyka, brania odpowiedzialności za wcześniej podjęte decyzje – mówi Agnieszka Makarec, koordynator turniejów szachowych w Politechnice Białostockiej.