Gołoledź i ostrzeżenie drugiego stopnia o marznących opadach

4 stycznia, 2024

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Od północy w czwartek (04.01) obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia o opadach marznących i dotyczy to całego województwa.

W ciągu dnia prognozowane są słabe, okresami umiarkowane opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność.

Od środy (03.01) od 06:00 do czwartku (04.01) do 06:00 w regionie straż pożarna blisko 50 razy interweniowała w związku z opadami śniegu usuwając z dróg połamane drzewa i gałęzie. Podlaska policja odnotowała niemal 70 zdarzeń drogowych, w większości były to kolizje.

O północy w czwartek (04.01) przedłużono akcję interwencyjną na ulicach Białegostoku. Aktualnie jeździ około 40 pługopiaskarek. (hk)