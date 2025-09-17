Godzina za darmo na rowerach BiKeR w Europejskim Tygodniu Mobilności

17 września, 2025

Stacja rowerów miejskich BiKeR w Białymstoku. Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności pierwsza godzina przejazdu jest darmowa. Źródło: UM Białystok

Od 16 do 22 września białostoczanie mogą jeździć rowerami miejskimi BiKeR przez pierwszą godzinę bezpłatnie. To specjalna akcja z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności, która ma zachęcić mieszkańców do wyboru ekologicznych środków transportu.

Zamiast standardowych 25 minut, każda pierwsza godzina przejazdu BiKeRem jest w tym tygodniu darmowa. Promocja działa automatycznie – wystarczy być zarejestrowanym użytkownikiem systemu. Po upływie godziny opłaty naliczane są zgodnie z regulaminem. Szczegółowe instrukcje wypożyczania i zwrotu rowerów znajdują się na stacjach, na rowerach oraz na stronie bikerbialystok.pl.

Kulminacją akcji będzie przypadający 22 września Dzień Bez Samochodu. Tego dnia wszyscy pasażerowie Białostockiej Komunikacji Miejskiej będą mogli podróżować autobusami bezpłatnie – niezależnie od linii i trasy.

Dodatkowo przy jednym z najczęściej odwiedzanych punktów BiKeR – obok centrum przesiadkowego przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Sienkiewicza – uruchomiono nową stację naprawczą. To kolejne udogodnienie dla rowerzystów, które ma wspierać rozwój ekologicznego transportu w mieście. (red.)