„Głosy z końca świata”. Moc wydarzeń na 36. Dni Sztuki Współczesnej w Białymstoku

Maj 12, 2022

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Spektakle teatralne, wystawy, projekcje filmów, panel dyskusyjny, performans i koncert. To wszystko czeka nas między 23 a 29 maja w ramach 36. Dni Sztuki Współczesnej w Białymstoku. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się pod hasłem „Głosy z końca świata”.

– Trwałość tego projektu mówi o tym, że jest niezwykle potrzebny. Myśląc o tegorocznym programie, przypominają mi się lata 80., kiedy Dni Sztuki Współczesnej powstały. Były krzykiem alternatywnego teatru wobec ówczesnej rzeczywistości. Dzisiejsza rzeczywistość, może trochę inna, ale jest równie trudna, nie tylko w Polsce, ale w naszych krajach ościennych, ale także na świecie, to nie tylko klimat, problemy geopolityczne czy polityczne, czy narodowościowe, ale także kulturowe. Tegoroczna edycja będzie swego rodzaju krzykiem artystów jako sprzeciw wobec tego, co się na świecie dzieje – mówiła Grażyna Dworakowska, dyrektorka Białostockiego Ośrodka Kultury.

Program Dni Sztuki Współczesnej jest bogaty i zróżnicowany. Zaplanowano kilkanaście wydarzeń, które odbywać się będą w siedzibie Białostockiego Ośrodka Kultury, tj. w Kinie Forum i Klubie Fama, a także w przestrzeniach miasta.

– Zaczynamy w poniedziałek, 23 maja dużą produkcją teatralną. Jest to spektakl „Serce” w reżyserii Wiktora Bagińskiego, młodego reżysera, który po raz pierwszy gości na deskach TR Warszawa.TR Warszawa też z resztą będzie gościł w Białymstoku po raz pierwszy. Staramy się co roku zapraszać nowych gości, którzy jeszcze nigdy nie byli w Białymstoku, którzy się tutaj nie pokazywali ze swoimi spektaklami – mówiła koordynatorka 36. Dni Sztuki Współczesnej, Katarzyna Kruszewska.



Wszystkie wydarzenia prezentowane w tym roku są głosem sprzeciwu wobec zła i jego aktualnych tragicznych przejawów. Sprzeciwu wobec wojny w Ukrainie, łamania praw człowieka w Białorusi, kryzysu humanitarnego i śmierci w lasach na polsko-białoruskiej granicy. Wszystko to w czasie nabierającej tempa katastrofy klimatycznej zwiastującej nie symboliczny, a dosłowny koniec świata. Katastrofy, z którą tak bardzo oswoiliśmy się, że jej symptomy przestaliśmy traktować poważnie.

Na część wydarzeń będą obowiązywały bilety, część będzie bezpłatna. 36. Dniom Sztuki Współczesnej patronuje Radio Akadera. (mt)

Program festiwalu:

23.05.2022 / poniedziałek

18:00 TR Warszawa: Serce / reż. Wiktor Bagiński – spektakl i spotkanie z twórcami, prowadzenie: Miłka Malzahn

aula Wydziału Nauk o Edukacji UwB, ul. Świerkowa 20 C, bilety: 40 zł (przedsprzedaż), 50 zł (w dniu wydarzenia)

24.05.2022 / wtorek

18:00 Fizyka kwantowa. Czyli rozmowy nigdy nieprzeprowadzone / reż. i wykonanie: Julia Wyszyńska – spektakl i spotkanie z twórczynią, prowadzenie: Katarzyna Siergiej

Teatr Szkolny, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza – Filia w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 14, bilety: 25 zł (przedsprzedaż), 30 zł (w dniu wydarzenia)

25.05.2022 / środa

18:00 Andrii Dostliev: Okupacja – wernisaż wystawy

Anna Maria Biniecka, Ania Dąbrowska, Karol Grygoruk, Mikołaj Kiembłowski, Agata Kubis, Maciej Moskwa, Jędrzej Nowicki, Agnieszka Sadowska: Granice człowieczeństwa

kuratorka: Dorota van Vugt – wernisaż wystawy

Foyer Forum, ul. Legionowa 5, wstęp wolny

19:00 Granice człowieczeństwa – spotkanie z twórcami wystawy, prowadzenie: Joanna Klimowicz

Klub Fama, ul. Legionowa 5, wstęp wolny

20:00 Kolano Ahed reż. Nadav Lapid – film, prelekcja: Magdalena Felis

Kino Forum, ul. Legionowa 5, bilety: 22 zł (w kasie), 18 zł (online)

26.05.2022 / czwartek

19:00 Krzykucha. Stand up (For Your Rights) Comedy / reż. i wykonanie: Jana Shostak, produkcja: Komuna Warszawa – spektakl i spotkanie z twórczynią, prowadzenie: Alina Wawrzeniuk

Klub Fama, ul. Legionowa 5, bilety: 25 zł (przedsprzedaż), 30 zł (w dniu wydarzenia)

27.05.2022 / piątek

21:30 Polski Teatr Tańca i kolektyw bodytalk z Münster: Romeos & Julias unplagued. Traumstadt / choreografia: Yoshiko Waki – spektakl plenerowy

Park Planty, przy fontannie, wstęp wolny

28.05.2022 / sobota

16:00 Zaangażowanie i neutralność. Sztuka w czasie zagrożenia – panel dyskusyjny, prowadzenie: Edwin Bendyk

goście: Jana Shostak, Lia Dostlieva, Karol Grygoruk, Igor Shugaleev

Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19, wstęp wolny

19:00 Łona i Webber & The Pimps – koncert

Klub Fama, ul. Legionowa 5, bilety: 30 zł (przedsprzedaż), 40 zł (w dniu koncertu)

21:00 Igor Shugaleev: 375 0908 2334 – The body you are calling is currently not available – performans

dziedziniec III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1, wejście od ul. Ogrodowej, wstęp wolny

29.05.2022 / niedziela

18:00 Teatr Studio: Raj. Potop / reż. Grzegorz Jaremko – spektakl i spotkanie z twórcami, prowadzenie: Małgorzata Skowrońska

aula Wydziału Nauk o Edukacji UwB, ul. Świerkowa 20 C, bilety: 40 zł (przedsprzedaż), 50 zł (w dniu wydarzenia)

21:30 WEDA projekt / Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń, Nowy Teatr w Warszawie: 1.8 M / reż. Iwan Wyrypajew – spektakl plenerowy

Park Planty, przy fontannie, wstęp wolny