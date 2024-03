Giełdy Praktyk i Staży zagościła na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej

5 marca, 2024

Giełda Praktyk i Staży Politechniki Białostockiej, fot.Dariusz Piekut Giełda Praktyk i Staży Politechniki Białostockiej, fot.Dariusz Piekut

Kilkanaście firm prezentowało się we wtorek (05.03) na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej w trakcie Giełdy Praktyk i Staży. Szukali przede wszystkim studentów na praktyki i staże, ale często z opcją przedłużenia współpracy.

Większość przedsiębiorstw zapewniała, że studenci na III roku, kiedy praktyki są obowiązkowe w toku studiów, to dobrzy kandydaci i narybek do pracy.

– Szukamy kandydatów na staże, które zaczynają się w lipcu, natomiast prawda jest taka, że szukamy też pracowników w tej chwili – mówi Marek Łapiński z firmy Plum. – Dzisiejsze realia są takie, że student trzeciego roku to jest idealny kandydat na pracownika, choć nie ukrywamy, że mamy taką specyfikę, że dużo musimy jeszcze wyedukować, jeśli chodzi o przyszłego pracownika.

Tłumy studentów pytało pracodawców o oferty i formy współpracy.

– Na razie stażu potrzebuję, żeby w ogóle zaliczyć studia, ale później dobrze by było zostać już do pracy. Chcę po prostu rozwijać to co mi się teraz podoba. Uczę się, aby mieć co zaoferować w danej firmie, ale też dzięki niej trochę się rozwinąć dalej w tym. To taka obopólna korzyść – mówi student Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

Giełda Praktyk i Staży w Politechnice Białostockiej potrwa do końca tygodnia. Na każdym wydziale prezentują się firmy branżowe związane z danym wydziałem uczelni. W środę (06.03) od 9:00 do 13:00 przedsiębiorcy będą na Wydziale Elektrycznym, w czwartek (07.03) na Wydziale Mechanicznym i w piątek (08.03) na Inżynierii Zarządzania. (hk)

Relacja Hanny Kość: