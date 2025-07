Giby upamiętniają Obławę Augustowską – 80. rocznica największej powojennej zbrodni na Polakach

20 lipca, 2025

fot. Krystian Guzewicz / UMWP fot. Krystian Guzewicz / UMWP

Na Wzgórzu Krzyży w Gibach odbyły się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę Obławy Augustowskiej – jednej z najtragiczniejszych i wciąż niewyjaśnionych zbrodni dokonanych na Polakach po II wojnie światowej. Obchody przyciągnęły licznych mieszkańców regionu, przedstawicieli władz oraz pasjonatów historii, którzy wspólnie oddali hołd ofiarom tej brutalnej operacji przeprowadzonej przez sowieckie NKWD w lipcu 1945 roku.

Obchody 80. rocznicy Obławy Augustowskiej w Gibach

Uroczystości rozpoczęła uroczysta msza święta odprawiona przed kościołem parafialnym w Gibach. Następnie zgromadzeni udali się na Wzgórze Krzyży, gdzie znajduje się symboliczny grób ofiar Obławy Augustowskiej. Tam odbyły się oficjalne przemówienia, modlitwy oraz składanie wieńców i zniczy.

To miejsce, tak ważne dla lokalnej i narodowej pamięci, po raz kolejny stało się przestrzenią wspólnoty, zadumy i sprzeciwu wobec zapomnienia.

Widowisko historyczne „Obława Augustowska – lipiec 1945”

Po zakończeniu oficjalnych obchodów, o godzinie 14:00, rozpoczęło się widowisko historyczne pt. „Obława Augustowska – lipiec 1945”. Zrekonstruowano tragiczne wydarzenia sprzed 80 lat, pokazując dramat lokalnej ludności oraz brutalność działań sowieckich służb bezpieczeństwa. W rekonstrukcji wzięły udział grupy rekonstrukcyjne, aktorzy oraz pasjonaci historii, co pozwoliło uczestnikom lepiej zrozumieć skalę tragedii oraz znaczenie tamtych wydarzeń dla regionu i całej Polski.

Obława Augustowska – największa powojenna zbrodnia na Polakach

Obława Augustowska, przeprowadzona przez sowieckie NKWD przy współudziale UB i LWP w lipcu 1945 roku, objęła teren Suwalszczyzny i Augustowszczyzny. Zatrzymano ponad 7 tysięcy osób podejrzanych o działalność w podziemiu niepodległościowym. Około 600 z nich zaginęło bez śladu – do dziś nie wiadomo, gdzie zostali pochowani. To wydarzenie nazywane jest często „małym Katyniem”.

Pamiętajmy o ofiarach

Dzisiejsze uroczystości w Gibach miały nie tylko charakter lokalny, ale również ogólnopolski. To ważny element budowania świadomości historycznej i kultywowania pamięci o ofiarach sowieckiego terroru. Upamiętnienie Obławy Augustowskiej to wyraz hołdu dla tych, którzy zginęli za wolność i niepodległość Polski, a także przypomnienie, jak ważna jest prawda historyczna i dążenie do sprawiedliwości.

(pc)