Studenci UwB będą pomagać w obsłudze Pawilonu Polski podczas Expo 2020 w Dubaju

Wrzesień 13, 2021

fot. Łukasz Nowicki/UwB fot. Łukasz Nowicki/UwB

Pięcioro studentów Uniwersytetu w Białymstoku wyjedzie na trzymiesięczne praktyki studenckie do Dubaju. Młodzi ludzie będą zaangażowani w obsługę Pawilonu Polski podczas Wystawy Światowej Expo 2020.

– To znakomici młodzi ludzie. Jestem pewien w stu procentach, że będą nas godnie reprezentować w Dubaju. Co więcej, przywiozą doświadczenia z wystawy i tutaj będą je rozwijać. Trzymam kciuki, by po powrocie powiedzieli, że było super – powiedział prof. Robert Ciborowski, rektor UwB.

– Będziecie reprezentowali nasz region. To od kontaktów z wami będzie zależało, jak Podlaskie będą postrzegali ludzie, którzy nas odwiedzą. Spoczywa na was duża odpowiedzialność, ale – jak słyszałem od pana rektora i służb, które was rekrutowały do tego przedsięwzięcia – jesteście najlepsi z najlepszych. I to jest najważniejsze. Dziękuję, że zechcieliście w tym konkursie wziąć udział – powiedział marszałek województwa Artur Kosicki.

Praktyki w Dubaju rozpoczną się 1 października. Aby się na nie dostać, studenci musieli przejść kilkustopniową rekrutację: zaprezentować siebie, swoje umiejętności, doświadczenia, osobowość i pasje.

– To dla nas olbrzymi zaszczyt, że możemy reprezentować nie tylko naszą uczelnię, miasto Białystok, województwo podlaskie, ale także całą Polskę. Chcemy pokazać się jak z najlepszej strony, pokazać, co my kochamy w naszym rodzinnym mieście, regionie, Ojczyźnie – zapewniał Olaf Moczydłowski.

Oprócz studentów z Uniwersytetu w Białymstoku na praktyki do Dubaju polecą też żacy z Grupy Uczelni Vistula, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Łódzkiego. W sumie szeregi Zespołu Pawilonu Polski zasili 150 studentów z całej Polski.

Realizację praktyk dla studentów finansuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Uniwersytet w Białymstoku otrzymał na ten cel 119 500 złotych. Żacy będą mieli zapewnione nie tylko zakwaterowanie i wyżywienie, ale także świadczenia – 2,5 tys. złotych miesięcznie. (mt)