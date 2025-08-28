Gdzie ukryła się Baba Jaga? Dołącz do gry terenowej w Lesie Turczyńskim!

28 sierpnia, 2025

źródło: RDLP Białystok źródło: RDLP Białystok

Czy słyszałeś o legendzie Baby Jagi i jej chatce na kurzych łapkach? Teraz masz wyjątkową okazję, aby osobiście wyruszyć na poszukiwania tej tajemniczej postaci! Już 30 sierpnia 2025 roku w Lesie Turczyńskim w Nadleśnictwie Dojlidy odbędzie się niezwykła gra terenowa organizowana przez Stowarzyszenie „Opiernicz raka”.

Dlaczego warto wziąć udział?

Gra terenowa to nie tylko szansa na przygodę, ale również świetna forma integracji dla rodzin, przyjaciół i grup poszukiwaczy przygód w każdym wieku. Wydarzenie łączy aktywność fizyczną na świeżym powietrzu z elementem zabawy i fantazji – uczestnicy będą tropić Baby Jagę i odkrywać jej leśną kryjówkę.

Co zabrać na wyprawę?

Aby w pełni cieszyć się zabawą, warto przygotować:

Wygodne buty do poruszania się po lesie.

Odrobinę fantazji – gra pełna jest leśnych zagadek i niespodzianek.

Przekąski dla Baby Jagi – kto wie, może pierniczki pomogą przekonać czarownicę do ujawnienia swojej kryjówki.

Szczegóły wydarzenia

Data: 30 sierpnia 2025 r.

Godzina startu: 11:30

Miejsce: Las Turczyński, Nadleśnictwo Dojlidy

Organizator: Stowarzyszenie „Opiernicz raka”

Szczegółowa lokalizacja spotkania dostępna jest TUTAJ