„Gdzie się ukryć” – czym jest aplikacja i jak znaleźć Punkty Schronienia w Białymstoku?

7 stycznia, 2026

„ Gdzie się ukryć” to narzędzie informacyjne przeznaczone dla obywateli, umożliwiające szybkie sprawdzenie lokalizacji Punktów Schronienia (PS) na wypadek nagłych zagrożeń. Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o prostocie obsługi i dostępności na urządzeniach mobilnych typu smartfon.

Aplikacja może być wykorzystywana m.in. w sytuacjach takich jak bardzo silny wiatr czy inne zdarzenia wymagające czasowego schronienia.

Czym są Punkty Schronienia

Punkty Schronienia to istniejące obiekty budowlane lub ich części, które mogą zwiększać bezpieczeństwo ludności w czasie zagrożenia. Zaliczają się do nich m.in.:

przejścia podziemne,

tunele,

stacje metra,

garaże podziemne,

inne podobne obiekty infrastruktury.

Nie są to nowe budowle. Aplikacja opiera się wyłącznie na już istniejącej infrastrukturze, która została zidentyfikowana jako potencjalnie przydatna do tymczasowego schronienia.

Punkty Schronienia a schrony

Aplikacja „Gdzie się ukryć” nie prezentuje schronów, czyli obiektów o najwyższej kategorii ochronnej. Obecnie Państwowa Straż Pożarna, we współpracy z nadzorem budowlanym, prowadzi weryfikację obiektów uznawanych za budowle ochronne funkcjonujące przed wejściem w życie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

W Polsce wytypowano około 2 tysięcy obiektów, które mają być dostosowywane do współczesnych wymagań jako schrony, ukrycia lub miejsca doraźnego schronienia. Proces ten jest w toku.

Liczba obiektów w rejestrze

Na obecnym etapie w rejestrze aplikacji znajduje się około 70 tysięcy Punktów Schronienia, które zostały ujęte po przeprowadzonym rozpoznaniu. Liczba ta może ulegać zmianom w wyniku dalszej weryfikacji oraz aktualizacji danych dokonywanych przez upoważnione organy i podmioty ochrony ludności.

Jak działa aplikacja z perspektywy użytkownika

Funkcjonowanie narzędzia opiera się na prostym schemacie:

dostęp przez stronę internetową lub aplikację mobilną,

możliwość zapisania danych lokalnych (pakiet gminy) do użytku offline,

wskazanie najbliższego Punktu Schronienia,

prezentacja lokalizacji na mapie,

opcja uruchomienia nawigacji.

Komunikaty w aplikacji mają charakter opisowy i ułatwiają orientację w terenie.

Rozwój systemu i aktualizacje

System „Gdzie się ukryć” pozostaje w fazie rozwoju. Planowane są kolejne funkcjonalności oraz rozszerzanie bazy danych wraz z postępem prac weryfikacyjnych i organizacyjnych.

(pc)