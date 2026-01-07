Home Wiadomości „Gdzie się ukryć” – czym jest aplikacja i jak znaleźć Punkty Schronienia w Białymstoku?

7 stycznia, 2026

„Gdzie się ukryć" – czym jest aplikacja i jak znaleźć Punkty Schronienia w Białymstoku?

mapa schronień gdziesieukryc.pl Mapa schronień źródło: gdziesieukryc.pl
Gdzie się ukryć” to narzędzie informacyjne przeznaczone dla obywateli, umożliwiające szybkie sprawdzenie lokalizacji Punktów Schronienia (PS) na wypadek nagłych zagrożeń. Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o prostocie obsługi i dostępności na urządzeniach mobilnych typu smartfon.
Aplikacja może być wykorzystywana m.in. w sytuacjach takich jak bardzo silny wiatr czy inne zdarzenia wymagające czasowego schronienia.

 

Czym są Punkty Schronienia

Punkty Schronienia to istniejące obiekty budowlane lub ich części, które mogą zwiększać bezpieczeństwo ludności w czasie zagrożenia. Zaliczają się do nich m.in.:

  • przejścia podziemne,

  • tunele,

  • stacje metra,

  • garaże podziemne,

  • inne podobne obiekty infrastruktury.

Nie są to nowe budowle. Aplikacja opiera się wyłącznie na już istniejącej infrastrukturze, która została zidentyfikowana jako potencjalnie przydatna do tymczasowego schronienia.

Punkty Schronienia a schrony

Aplikacja „Gdzie się ukryć” nie prezentuje schronów, czyli obiektów o najwyższej kategorii ochronnej. Obecnie Państwowa Straż Pożarna, we współpracy z nadzorem budowlanym, prowadzi weryfikację obiektów uznawanych za budowle ochronne funkcjonujące przed wejściem w życie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

W Polsce wytypowano około 2 tysięcy obiektów, które mają być dostosowywane do współczesnych wymagań jako schrony, ukrycia lub miejsca doraźnego schronienia. Proces ten jest w toku.

Liczba obiektów w rejestrze

Na obecnym etapie w rejestrze aplikacji znajduje się około 70 tysięcy Punktów Schronienia, które zostały ujęte po przeprowadzonym rozpoznaniu. Liczba ta może ulegać zmianom w wyniku dalszej weryfikacji oraz aktualizacji danych dokonywanych przez upoważnione organy i podmioty ochrony ludności.

Jak działa aplikacja z perspektywy użytkownika

Funkcjonowanie narzędzia opiera się na prostym schemacie:

  • dostęp przez stronę internetową lub aplikację mobilną,

  • możliwość zapisania danych lokalnych (pakiet gminy) do użytku offline,

  • wskazanie najbliższego Punktu Schronienia,

  • prezentacja lokalizacji na mapie,

  • opcja uruchomienia nawigacji.

Komunikaty w aplikacji mają charakter opisowy i ułatwiają orientację w terenie.

Rozwój systemu i aktualizacje

System „Gdzie się ukryć” pozostaje w fazie rozwoju. Planowane są kolejne funkcjonalności oraz rozszerzanie bazy danych wraz z postępem prac weryfikacyjnych i organizacyjnych.

(pc)

 

