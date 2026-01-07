„Gdzie się ukryć” – czym jest aplikacja i jak znaleźć Punkty Schronienia w Białymstoku?

„Gdzie się ukryć” to narzędzie informacyjne przeznaczone dla obywateli, umożliwiające szybkie sprawdzenie lokalizacji Punktów Schronienia (PS) na wypadek nagłych zagrożeń. Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o prostocie obsługi i dostępności na urządzeniach mobilnych typu smartfon.
Aplikacja może być wykorzystywana m.in. w sytuacjach takich jak bardzo silny wiatr czy inne zdarzenia wymagające czasowego schronienia.
Czym są Punkty Schronienia
Punkty Schronienia to istniejące obiekty budowlane lub ich części, które mogą zwiększać bezpieczeństwo ludności w czasie zagrożenia. Zaliczają się do nich m.in.:
-
przejścia podziemne,
-
tunele,
-
stacje metra,
-
garaże podziemne,
-
inne podobne obiekty infrastruktury.
Nie są to nowe budowle. Aplikacja opiera się wyłącznie na już istniejącej infrastrukturze, która została zidentyfikowana jako potencjalnie przydatna do tymczasowego schronienia.
Punkty Schronienia a schrony
Aplikacja „Gdzie się ukryć” nie prezentuje schronów, czyli obiektów o najwyższej kategorii ochronnej. Obecnie Państwowa Straż Pożarna, we współpracy z nadzorem budowlanym, prowadzi weryfikację obiektów uznawanych za budowle ochronne funkcjonujące przed wejściem w życie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.
W Polsce wytypowano około 2 tysięcy obiektów, które mają być dostosowywane do współczesnych wymagań jako schrony, ukrycia lub miejsca doraźnego schronienia. Proces ten jest w toku.
Liczba obiektów w rejestrze
Na obecnym etapie w rejestrze aplikacji znajduje się około 70 tysięcy Punktów Schronienia, które zostały ujęte po przeprowadzonym rozpoznaniu. Liczba ta może ulegać zmianom w wyniku dalszej weryfikacji oraz aktualizacji danych dokonywanych przez upoważnione organy i podmioty ochrony ludności.
Jak działa aplikacja z perspektywy użytkownika
Funkcjonowanie narzędzia opiera się na prostym schemacie:
-
dostęp przez stronę internetową lub aplikację mobilną,
-
możliwość zapisania danych lokalnych (pakiet gminy) do użytku offline,
-
wskazanie najbliższego Punktu Schronienia,
-
prezentacja lokalizacji na mapie,
-
opcja uruchomienia nawigacji.
Komunikaty w aplikacji mają charakter opisowy i ułatwiają orientację w terenie.
Rozwój systemu i aktualizacje
System „Gdzie się ukryć” pozostaje w fazie rozwoju. Planowane są kolejne funkcjonalności oraz rozszerzanie bazy danych wraz z postępem prac weryfikacyjnych i organizacyjnych.
(pc)