GDDKiA. Czwarta umowa na podlaskim fragmencie S19 podpisana

Styczeń 29, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

W 2024 roku ma być gotowa droga z Plosek do Haciek. Drogowcy podpisali umowę na wykonanie tej inwestycji. Budowa niespełna 9-kilometrowego fragmentu „eski” ma kosztować 305 mln złotych.

– Podpisana dziś umowa to kolejny krok do zrealizowania szlaku Via Carpatia na terenie Polski. To już czwarta umowa na realizację drogi ekspresowej S19 w woj. podlaskim. W zeszłym roku ogłosiliśmy przetargi na 10 odcinków tej drogi na Podlasiu, a to oznacza, że w pierwszym półroczu 2021 roku podpiszemy kolejne umowy –powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Droga będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu; rodzaj nawierzchni wybierze wykonawca. Odcinek wybudowany zostanie równolegle do istniejącej drogi krajowej nr 19. Powstaną na nim dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (para) – Haćki Wschód i Haćki Zachód. Wybudowanych zostanie 13 obiektów inżynierskich, z czego dziewięć będzie pełniło funkcję przejść dla zwierząt. Taką też funkcję będzie pełnił prawie 215-metrowy most na rzeczką Orlanka i jej terenami zalewowymi.

To już czwarta umowa na realizację drogi ekspresowej S19 w woj. podlaskim. W budowie są już trzy odcinki: Białystok Zachód – Księżyno, Księżyno – Białystok Południe oraz Białystok Południe – Ploski. Razem to blisko 46 km drogi ekspresowej i 13,68 km nowego przebiegu drogi krajowej nr 65 w klasie GP (ruchu głównego przyspieszonego). (mt/mc)