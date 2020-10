GDDKiA. 9 ofert w przetargu na projekt i budowę odcinka Bielsk Podlaski Zachód-Boćki

Październik 8, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Dziewięć firm chce budować 12-kilometrowy odcinek krajowej dziewiętnastki od węzła Bielsk Podlaski Zachód do Bociek – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku. Siedem z dziewięciu złożonych do przetargu ofert mieści się w zaplanowanym budżecie.

Na budowę 12-kilometrowego docinka drogi zaplanowano blisko 355 mln złotych. Najtańszą ofertę złożyła turecka firma Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret, która chce zbudować ją za blisko 100 mln złotych mniej.

Odcinek z Bielska Podlaskiego Zachód (bez węzła drogowego) do Bociek (z węzłem drogowym) będzie dwujezdniową drogą ekspresową przyszłej trasy Via Carpatia. Droga ma być przystosowana do ciężkiego ruchu.

Na odcinku powstanie pięć wiaduktów, sześć przejść dla zwierząt oraz sześć przepustów ekologicznych dla małych zwierząt i płazów.

GDDKiA w Białymstoku chce podpisać umowę w pierwszym kwartale 2021 roku. Budowa ma być realizowana w latach 2022-2024. (mt/mc)