„Garderobiany” – najnowszy spektakl Białostockiego Teatru Lalek

Listopad 25, 2021

źródło: BTL/fot. Bogumił Gudalewski źródło: BTL/fot. Bogumił Gudalewski

To komediodramat o nas, i o tym jak wiele potrafi zatuszować makijaż, nie tylko w życiu aktorów. W niedzielę (28.11) na scenie Białostockiego Teatru Lalek premierę będzie miał spektakl pod tytułem „Garderobiany” w reżyserii Pawła Aignera.

To historia aktora i szefa teatralnej grupy, który zamierza po raz kolejny odegrać rolę w Szekspirowskim dramacie. Niestety, coraz częściej brakuje mu sił. W jego codziennych rytuałach i rozterkach towarzyszy mu tytułowy garderobiany.

– Tekst napisał wrażliwy człowiek, który był prawdziwym garderobianym i umiał podpatrywać aktorów. Świetne role, dzięki Ryszardowi Dolińskiemu i Krzysztofowi Bitdorfowi. Aktorzy są taką emanacją ludzi, a w spektaklu pada wiele pytań o kondycję aktorów, ale głównie jako człowieka-aktora, który zakłada różne maski i w pewnym momencie pyta o sens swojego życia. Oglądając przedstawienia często nie zauważamy, że pod scenicznym pudrem i makijażem rozgrywają się dramaty – mówi Paweł Aigner.

W garderobianego wciela się Krzysztof Bitdorf.

– W ogóle ten spektakl jest niesamowity, ponieważ opowiada o naszym życiu teatralnym, które nie jest ani proste, ani łatwe. To, co publiczność widzi na scenie, to jest składowa wielu ludzi, którzy wykonują swoją pracę z pasji, a których bardzo często nie widać, jak np. garderobianego czy całej obsługi spektaklu. Sztuka jest o naszym życiu w teatrze, ciężkim, katorżniczym życiu teatralnym – dodawał aktor.

Na scenie pojawią się również Barbara Muszyńska-Piecka, Krzysztof Pilat oraz Adam Zieleniecki. Premiera „Garderobianego” odbędzie się w niedzielę (28.11), choć przedpremierowo spektakl zostanie zaprezentowany w piątek (26.11) i w sobotę (27.11).

W piątek (26.11) w Dobrym Poranku Radia Akadera do wygrania będą zaproszenia na przedpremierowe pokazy tej sztuki. (ea)