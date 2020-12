„GARAŻ Pokaz Work in progress”. Teatr formy i koncert w wykonaniu absolwenta ATB

Grudzień 28, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

We wtorek (29.12) odbędzie się premiera spektaklu „Garaż” w wykonaniu Macieja Cempury, absolwenta białostockiej filii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Projekt powstał w ramach stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku dla Młodych Twórców.

„Garaż” to solowy spektakl teatru formy z muzyką na żywo. Punktem wyjścia do pracy nad projektem była przestrzeń, która tylko z pozoru wydaje się zwykłym pomieszczeniem do przechowywania samochodu.

– Garaż to przede wszystkim męska strefa, miejsce odosobnienia, gdzie można tworzyć, majsterkować lub pobyć w samotności. Dla muzyków garaże mają dodatkowo symboliczne znaczenie, to w nich rozpoczynały swoją karierę największe rockowe zespoły. Spektakl jest opowieścią o młodym muzyku, który zastanawia się nad kierunkiem, w którym powinien podążać ze swoją twórczością, męskością, dorosłością – mówi Maciej Cempura.

Projekt „Garaż” łączy elementy teatru formy z koncertem. Na scenie aktorowi towarzyszą lalki oraz animowane przez niego przedmioty. Widzowie usłyszą muzykę autorstwa Macieja Cempury, która łączy rockowe riffy z brzmieniami syntezatorów, dźwiękami metalowych narzędzi i innych przedmiotów codziennego użytku.

Premiera nagrania o 18.00 na stronie wydarzenia o nazwie „GARAŻ pokaz work in progress” na Facebooku. Film będzie dostępny przez 24 godziny.

Partnerem wydarzenia jest Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza Fillia w Białymstoku. (mt/mc)