Gamestok – nowa inicjatywa dla graczy na lokalnej scenie wydarzeń kulturalnych

29 marca, 2023

Jan „Johnny” Wyspiański, fot. Małgorzata Turecka Jan „Johnny” Wyspiański, fot. Małgorzata Turecka

To prawdziwa gratka dla fanów gier. W Białymstoku będą odbywały się otwarte dla publiczności, cykliczne spotkania gamingowe, na których będzie można nie tylko posłuchać o grach, ale także w nie pograć.

Projekt „Gamestok” realizuje Fundacja Grający Białystok – inicjator „Planszówek Johnny’ego i Mateusza”. Spotkania będą odbywały się w Książnicy Podlaskiej, która jest partnerem przedsięwzięcia. Pierwsze spotkanie, już 4 kwietnia o 18:00 w Galerii Parter Książnicy Podlaskiej.

– Gamestok to inicjatywa oparta o otwarte spotkania gamingowe, z których każde poświęcone jest konkretnej tematyce „okołogrowej”. Spotkania opierają się o symultaniczne działania, jak interaktywny panel dyskusyjny z udziałem publiczności i zaproszonych gości w trakcie którego uczestnicy mają możliwość dostępu do dobrodziejstw Książnicy Podlaskiej w postaci konsol do gier i tematycznej literatury – mówi Jan „Johnny” Wyspiański z Fundacji Grający Białystok.

Premierowe spotkanie poświęcone będzie fenomenowi gry The Last of Us – jedynej produkcji, która w postaci remasteru ukazała się na 3 generacje konsol, każdorazowo stając się hitem. Doczekała się ekranizacji w postaci serialu, który wzbudził nie mniejsze zainteresowanie i kontrowersje.

– Grzyb-zombie opanował nie tylko rankingi sprzedaży i oglądalności, ale jak się okazuje także społeczna wyobraźnię i media, które zaczęły publikować materiały przestrzegające przed grzybem niczym przed Covidem. A skoro już o pandemiach mowa, to czy można sobie wymarzyć lepszy czas na premierę gry o pandemii, jak pandemia? O tym i wielu innych postapokaliptycznych motywach w kulturze będziemy rozmawiać już 4 kwietnia. Nie zabraknie także nawiązań literackich bo jak się okazuje The Last of Us ma masę inspiracji w postaci książek. Nie obejdzie się także bez gier w klimacie pandemicznym, o których pogadamy i co ważniejsze – w które pogramy – zachęcają organizatorzy.

Wstęp na wydarzenie jest wolny. Przedsięwzięciu patronuje Radio Akadera. Spotkania mają odbywać się raz w miesiącu. Kolejne będą dotyczyły m.in. retrogamingu czy VR-u. (mt)

O projekcie „Gamestok” z Janem „Johnny’m” Wyspiańskim z Fundacji Grający Białystok rozmawiała Małgorzata Turecka: