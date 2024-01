Galerii Fotografii prezentuje zdjęcia z polaroida Tomasza Kudaszewskiego

22 stycznia, 2024

Tomasz Kudaszewicz – Polaroidy, fot. Jerzy Doroszkiewicz Tomasz Kudaszewicz – Polaroidy, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Wystawę zdjęć z polaroida autorstwa Tomasza Kudaszewskiego można oglądać w Galerii Fotografii w Białymstoku. Zdjęcia wyróżniają się unikalną estetyką oraz wyjątkowym charakterem, który – jak twierdzą niektórzy – nadaje tym zdjęciom pewnego rodzaju autentyczność.

– Wchodząc na salę ekspozycyjną pierwsze co widzimy to aranżację, która jest bardzo dynamiczna. Dopiero ta atrakcyjność tej aranżacji powoduje, że podchodzimy do bloków fotografii i oglądamy. Mamy tu do czynienia z polaroidem. Polaroid to o tyle ciekawy rodzaj fotografii, że jest również niewdzięczny. Widzimy tutaj ogromnej niedoskonałości z samej technologii – mówi Arkadiusz Puchalski z Galerii im. Sleńdzińskich. – Jednocześnie wykonywanie zdjęć na polaroidzie wymaga uważności. I ta uważność autora w tym przypadku jest potwierdzona dużymi portretami, które towarzyszą polaroidom wykonanymi w technice cyfrowej.

Wystawę zdjęć z polaroida autorstwa Tomasza Kudaszewskiego można oglądać w Galerii Fotografii do 3 marca. (jd)

Na wernisażu był #Zjerzonykulturą Jerzy Doroszkiewicz: