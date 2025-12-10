Galeria im. Sleńdzińskich. PUNKSTOK ’80 – przygotowania

Wystawa PUNKSTOK ’80 w Galerii im. Sleńdzińskich koncentruje się na białostockiej scenie punkowej z lat 80. XX wieku. Rozmowa prowadzona jest z osobami zaangażowanymi w tworzenie wystawy, które omawiają pochodzenie eksponatów, takich jak zdjęcia, instrumenty (w tym perkusja zespołu Variatenhaus i gitary Tempelhof), wzmacniacze NRD-owskiej produkcji, kasety, ziny oraz oryginalne szablony do koszulek. Wystawa ma potrwać do 11 stycznia 2026 roku, a towarzyszyć jej będą wydarzenia, w tym wernisaż, spotkanie z twórcami (m.in. Jankiem Wilczewskim i Sławkiem Marchewą) oraz koncert zespołu Power of Love w klubie FAMA. W trakcie dyskusji jeden z muzyków, Irek z zespołu Tempelhof, opowiada o swojej ponad 40-letniej aktywności muzycznej oraz planowanym repertuarze na koncert, który ma łączyć stare utwory punkowe z nowszą twórczością. Całość podkreśla dziedzictwo i transformację lokalnej sceny punkrockowej.
Materiały i artefakty zebrane w ramach wystawy „PUNKSTOK ’80” dokumentują szeroko pojęte białostockie środowisko alternatywne lat 80. XX wieku, obejmujące punk-rock, post-punk, nową falę, awangardę, reggae oraz grindcore.