Galeria im. Sleńdzińskich. PUNKSTOK ’80 – przygotowania

10 grudnia, 2025

Punkstok 80, przygotowania, fot. Jerzy Doroszkiewicz Punkstok 80, przygotowania, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Wystawa PUNKSTOK ’80 w Galerii im. Sleńdzińskich koncentruje się na białostockiej scenie punkowej z lat 80. XX wieku. Rozmowa prowadzona jest z osobami zaangażowanymi w tworzenie wystawy, które omawiają pochodzenie eksponatów, takich jak zdjęcia, instrumenty (w tym perkusja zespołu Variatenhaus i gitary Tempelhof), wzmacniacze NRD-owskiej produkcji, kasety, ziny oraz oryginalne szablony do koszulek. Wystawa ma potrwać do 11 stycznia 2026 roku, a towarzyszyć jej będą wydarzenia, w tym wernisaż, spotkanie z twórcami (m.in. Jankiem Wilczewskim i Sławkiem Marchewą) oraz koncert zespołu Power of Love w klubie FAMA. W trakcie dyskusji jeden z muzyków, Irek z zespołu Tempelhof, opowiada o swojej ponad 40-letniej aktywności muzycznej oraz planowanym repertuarze na koncert, który ma łączyć stare utwory punkowe z nowszą twórczością. Całość podkreśla dziedzictwo i transformację lokalnej sceny punkrockowej.

Materiały i artefakty zebrane w ramach wystawy „PUNKSTOK ’80” dokumentują szeroko pojęte białostockie środowisko alternatywne lat 80. XX wieku, obejmujące punk-rock, post-punk, nową falę, awangardę, reggae oraz grindcore.

Zgromadzona dokumentacja i eksponaty obejmują następujące kategorie:

Dokumentacja Wizualna i Pisma

• Fotografie: Zebrano zdjęcia białostockich zespołów niezależnych, publiczności, fanów i samych koncertów . Wiele z nich pochodzi z prywatnej kolekcji Janka Wilczewskiego Wilka, który rejestrował wydarzenia w klubie Gwint , . Prezentowane są również fotografie zespołów z Polski i z zagranicy, które występowały w Białymstoku .

• Filmy wideo: Zgromadzono filmy wideo VHS z koncertów białostockich zespołów niezależnych , w tym nagrania z klubów ACK Sepularium i Gwint . Zapowiedziano m.in. puszczenie w całości koncertu zespołu Variatenhaus z ulicy Warszawskiej oraz koncerty zespołów Tempelhof i Variatenhaus z klubu Gwint .

• Wydawnictwa niezależne (Ziny): Na wystawie znalazły się pisma muzyczne wydawane własnym sumptem na ksero, zwane fanzinami lub zinami, które zawierały informacje o zespołach, koncertach i relacje . Zebrano niezależne wydawnictwa białostockie (ziny, plakaty, ulotki) , a także materiały przysyłane do Białegostoku z Polski i ze świata .

• Listy: Zaprezentowano listy wymieniane między białostockimi fanami a resztą Polski i światem.

Sprzęt i Instrumenty

• Instrumenty muzyczne: Wystawa obejmuje instrumenty, na których grały niezależne białostockie zespoły w latach 80. . Udało się pozyskać m.in. perkusję zespołu Variatenhaus oraz gitary zespołu Tempelhof .

• Sprzęt audio-video i nagraniowy: Zebrano sprzęt, na którym słuchano muzyki w latach 80., w tym magnetofony szpulowe i kasetowe, wzmacniacze, gramofony i kolumny . Wśród eksponatów znalazły się wzmacniacze i kolumny Vermona, produkcji NRD .

• Nagrania muzyczne: Na wystawie prezentowane są kasety magnetofonowe i szpule z nagraniami białostockich zespołów . Udało się dotrzeć do nagrań kilkudziesięciu zespołów grających w tamtym okresie w Białymstoku .

Przedmioty Subkulturowe i Ubiór

• Odzież i akcesoria: Zgromadzono ciuchy (ubrania), w tym te robione samodzielnie . Szczególnym elementem kolekcji są szablony wycinane w kliszach rentgenowskich, używane do robienia nadruków na koszulkach . Duża kolekcja oryginalnych szablonów pochodzi głównie od Sławka Marchewy .

• Osobiste artefakty: Irek, gitarzysta zespołów Tempelhof i Power of Love, udostępnił swoje ubrania i sprzęt, w tym swoją legendarną skórzaną kurtkę , koszulkę i spodnie .

Instrumenty i sprzęt prezentowane na wystawie pełnią rolę eksponatów muzealnych i nie są w stanie grającym.

Rozmawiał #Zjerzonykulturą – Jerzy Doroszkiewicz