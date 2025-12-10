Home Wiadomości Galeria im. Sleńdzińskich. PUNKSTOK ’80 – przygotowania

Punkstok 80, przygotowania, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Wystawa PUNKSTOK ’80 w Galerii im. Sleńdzińskich koncentruje się na białostockiej scenie punkowej z lat 80. XX wieku. Rozmowa prowadzona jest z osobami zaangażowanymi w tworzenie wystawy, które omawiają pochodzenie eksponatów, takich jak zdjęcia, instrumenty (w tym perkusja zespołu Variatenhaus i gitary Tempelhof), wzmacniacze NRD-owskiej produkcji, kasety, ziny oraz oryginalne szablony do koszulek. Wystawa ma potrwać do 11 stycznia 2026 roku, a towarzyszyć jej będą wydarzenia, w tym wernisaż, spotkanie z twórcami (m.in. Jankiem Wilczewskim i Sławkiem Marchewą) oraz koncert zespołu Power of Love w klubie FAMA. W trakcie dyskusji jeden z muzyków, Irek z zespołu Tempelhof, opowiada o swojej ponad 40-letniej aktywności muzycznej oraz planowanym repertuarze na koncert, który ma łączyć stare utwory punkowe z nowszą twórczością. Całość podkreśla dziedzictwo i transformację lokalnej sceny punkrockowej.

Materiały i artefakty zebrane w ramach wystawy „PUNKSTOK ’80” dokumentują szeroko pojęte białostockie środowisko alternatywne lat 80. XX wieku, obejmujące punk-rock, post-punk, nową falę, awangardę, reggae oraz grindcore.

Zgromadzona dokumentacja i eksponaty obejmują następujące kategorie:
Dokumentacja Wizualna i Pisma
Fotografie: Zebrano zdjęcia białostockich zespołów niezależnych, publiczności, fanów i samych koncertów. Wiele z nich pochodzi z prywatnej kolekcji Janka Wilczewskiego Wilka, który rejestrował wydarzenia w klubie Gwint,. Prezentowane są również fotografie zespołów z Polski i z zagranicy, które występowały w Białymstoku.
Filmy wideo: Zgromadzono filmy wideo VHS z koncertów białostockich zespołów niezależnych, w tym nagrania z klubów ACK Sepularium i Gwint. Zapowiedziano m.in. puszczenie w całości koncertu zespołu Variatenhaus z ulicy Warszawskiej oraz koncerty zespołów Tempelhof i Variatenhaus z klubu Gwint.
Wydawnictwa niezależne (Ziny): Na wystawie znalazły się pisma muzyczne wydawane własnym sumptem na ksero, zwane fanzinami lub zinami, które zawierały informacje o zespołach, koncertach i relacje. Zebrano niezależne wydawnictwa białostockie (ziny, plakaty, ulotki), a także materiały przysyłane do Białegostoku z Polski i ze świata.
Listy: Zaprezentowano listy wymieniane między białostockimi fanami a resztą Polski i światem.
Sprzęt i Instrumenty
Instrumenty muzyczne: Wystawa obejmuje instrumenty, na których grały niezależne białostockie zespoły w latach 80.. Udało się pozyskać m.in. perkusję zespołu Variatenhaus oraz gitary zespołu Tempelhof.
Sprzęt audio-video i nagraniowy: Zebrano sprzęt, na którym słuchano muzyki w latach 80., w tym magnetofony szpulowe i kasetowe, wzmacniacze, gramofony i kolumny. Wśród eksponatów znalazły się wzmacniacze i kolumny Vermona, produkcji NRD.
Nagrania muzyczne: Na wystawie prezentowane są kasety magnetofonowe i szpule z nagraniami białostockich zespołów. Udało się dotrzeć do nagrań kilkudziesięciu zespołów grających w tamtym okresie w Białymstoku.
Przedmioty Subkulturowe i Ubiór
Odzież i akcesoria: Zgromadzono ciuchy (ubrania), w tym te robione samodzielnie. Szczególnym elementem kolekcji są szablony wycinane w kliszach rentgenowskich, używane do robienia nadruków na koszulkach. Duża kolekcja oryginalnych szablonów pochodzi głównie od Sławka Marchewy.
Osobiste artefakty: Irek, gitarzysta zespołów Tempelhof i Power of Love, udostępnił swoje ubrania i sprzęt, w tym swoją legendarną skórzaną kurtkę, koszulkę i spodnie.
Instrumenty i sprzęt prezentowane na wystawie pełnią rolę eksponatów muzealnych i nie są w stanie grającym.
 
Rozmawiał #Zjerzonykulturą – Jerzy Doroszkiewicz
 
 

 

