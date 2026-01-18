Home Wiadomości Galeria Arsenał prezentuje wystawę Sztuka dla końca świata

18 stycznia, 2026

Galeria Arsenał prezentuje wystawę Sztuka dla końca świata

Galeria Arsenał, Sztuka dla końca świata, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Galeria Arsenał w Białymstoku prezentuje wystawę zbiorową, będącą pokazem dzieł z kolekcji Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. Ekspozycja stanowi formę „rewizyty” i jest efektem bliskiej współpracy obu instytucji – w ubiegłym roku publiczność w Poznaniu mogła podziwiać fragmenty kolekcji białostockiej.

Główne założenia wystawy

Wystawa, pod kuratorstwem prof. Marka Wasilewskiego, została pomyślana jako opowieść o współczesności i wyzwaniach, przed którymi stoją artyści. Ekspozycja skupia się na następujących zagadnieniach:

  • Refleksja nad antropocenem: Artyści mierzą się z kresem dominacji człowieka nad planetą oraz utratą wpływu na zmiany klimatyczne.
  • Koniec starych porządków: Wystawa ukazuje moment przejścia między rzeczywistościami oraz gwałtowne zmiany w porządku społecznym i geopolitycznym, które dotąd wydawały się trwałe.
  • Intuicja artystyczna: Prezentowane prace wyprzedzają społeczne przeczucia, starając się uchwycić stan dzisiejszego świata w sposób metaforyczny i niedosłowny.

Człowiek w obliczu natury: Projekt „Zoe-terapia”

Jednym z elementów wystawy jest projekt dr Diany Lelonek, zatytułowany Zoe-terapia. Autorka wykorzystuje w nim procesy biologiczne do skomentowania kondycji ludzkości:

  • Dekompozycja symboli: Grzyby i bakterie rozkładają przedmioty symbolizujące ludzką dominację i filozofię antropocentryczną (np. wizerunki filozofów).
  • Nowe definicje: Projekt postuluje przedefiniowanie pozycji człowieka na bardziej egalitarną i sprzyjającą innym gatunkom.
  • Współzależność: Praca przypomina, że człowiek nie posiada władzy dającej prawo do eksploatacji zasobów Ziemi, lecz jest częścią złożonego, wielogatunkowego ekosystemu.

Sztuka wobec sztucznej inteligencji

Kurator wystawy, prof. Marek Wasilewski, odnosi się również do roli technologii w procesie twórczym. Podkreśla on, że choć sztuczna inteligencja sprawnie zastępuje ludzi w obszarach usługowych i dekoracyjnych, nie jest w stanie wyprzeć sztuki głębokiej.

– Sztuka jest procesem społecznym i spotkaniem człowieka z drugim człowiekiem – jego emocjami, prowokacjami i przeżyciami, czego technologia nie potrafi wygenerować. Za każdym dziełem musi stać intencja twórcy, a AI pozostaje jedynie narzędziem w jego rękach – kwituje Wasilewski.

Artykuł powstał z wykorzystaniem AI

(jd)

