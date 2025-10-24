Galeria Arsenał: „Na łeb na szyję. Bóbr sturlał się ze skarpy” – sztuka inspirowana naturą

24 października, 2025

Ewa Ciepielewska w Galerii Arsenał fot. Jerzy Doroszkiewicz

Wystawa „Na łeb na szyję. Bóbr sturlał się ze skarpy” w Galerii Arsenał to podróż po świecie sztuki inspirowanej naturą. Zobacz prace współczesnych artystów, którzy połączyli twórczość z nurtem rzek i rytmem przyrody. Ekspozycja będzie czynna do 4 stycznia 2026 roku.

Galeria Arsenał. Na łeb na szyję. Bóbr sturlał się ze skarpy, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Sztuka, rzeka i natura – spotkanie na wspólnym nurcie

Pływanie barką po Wiśle i Narwi może być nie tylko przygodą, ale też doświadczeniem artystycznym. Ten niezwykły pomysł wykorzystali współcześni twórcy wizualni, uczestniczący w artystycznych plenerach zorganizowanych przez Galerię Arsenał. Efektem ich pracy jest wystawa „Na łeb na szyję. Bóbr sturlał się ze skarpy”, którą można oglądać do 4 stycznia 2026 roku.

Wystawa prezentuje artystyczne refleksje nad relacją człowieka z naturą – jej siłą, nieprzewidywalnością i pięknem. To także zaproszenie do zanurzenia się w nurt przyrody i sztuki jednocześnie.

Inspiracja z nurtu rzeki – twórcy wystawy

W projekcie wzięli udział znani i cenieni artyści, których łączy fascynacja naturą i eksperyment z formą:

Agnieszka Brzeżańska

CentrumCentrum (Małgorzata Mazur i Łukasz Jastrubczak)

Ewa Ciepielewska

Uladzimir Hramovich

Nel Lato

Lesia Pczołka

Łukasz Radziszewski

Yoanna Symbiosis

Każdy z nich w unikalny sposób pokazuje, jak przyroda potrafi inspirować współczesną sztukę. Prace prezentowane w Galerii Arsenał są efektem twórczych spotkań nad rzeką – obserwacji, rozmów i wspólnego doświadczania pejzażu.

Ewa Ciepielewska: „Bóbr to symbol równowagi i chaosu”

Jedną z artystek zaangażowanych w projekt jest Ewa Ciepielewska, która od lat łączy działania artystyczne z ekologicznym aktywizmem. W rozmowie z #zjerzonykulturą Jerzym Doroszkiewiczem, podkreślała, że rzeka to przestrzeń wolności, a bóbr – bohater tytułu wystawy – jest metaforą twórczej energii natury:

– Bóbr sturlał się ze skarpy – to i śmieszne, i symboliczne. Natura ma w sobie humor, ale też potrafi być gwałtowna. Tak samo jak sztuka. – mówi Ewa Cieplewska.

Galeria Arsenał – przestrzeń dialogu sztuki i przyrody

Galeria Arsenał w Białymstoku od lat znana jest z projektów, które łączą sztukę współczesną z aktualnymi tematami społecznymi i ekologicznymi. Wystawa „Na łeb na szyję. Bóbr sturlał się ze skarpy” doskonale wpisuje się w tę misję – zachęca do refleksji nad relacją człowieka z naturą oraz nad rolą sztuki w budowaniu ekologicznej świadomości.

Na wernisażu był #Zjerzonykulturą – Jerzy Doroszkiewicz. Posłuchaj relacji: