24 października, 2025

Galeria Arsenał: „Na łeb na szyję. Bóbr sturlał się ze skarpy" – sztuka inspirowana naturą

Ewa Ciepielewska w Galerii Arsenał fot. Jerzy Doroszkiewicz
Wystawa „Na łeb na szyję. Bóbr sturlał się ze skarpy” w Galerii Arsenał to podróż po świecie sztuki inspirowanej naturą. Zobacz prace współczesnych artystów, którzy połączyli twórczość z nurtem rzek i rytmem przyrody. Ekspozycja będzie czynna do 4 stycznia 2026 roku.

Galeria Arsenał. Na łeb na szyję. Bóbr sturlał się ze skarpy, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Galeria Arsenał. Na łeb na szyję. Bóbr sturlał się ze skarpy, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Sztuka, rzeka i natura – spotkanie na wspólnym nurcie

Pływanie barką po Wiśle i Narwi może być nie tylko przygodą, ale też doświadczeniem artystycznym. Ten niezwykły pomysł wykorzystali współcześni twórcy wizualni, uczestniczący w artystycznych plenerach zorganizowanych przez Galerię Arsenał. Efektem ich pracy jest wystawa „Na łeb na szyję. Bóbr sturlał się ze skarpy”, którą można oglądać do 4 stycznia 2026 roku.

Wystawa prezentuje artystyczne refleksje nad relacją człowieka z naturą – jej siłą, nieprzewidywalnością i pięknem. To także zaproszenie do zanurzenia się w nurt przyrody i sztuki jednocześnie.

Inspiracja z nurtu rzeki – twórcy wystawy

W projekcie wzięli udział znani i cenieni artyści, których łączy fascynacja naturą i eksperyment z formą:

  • Agnieszka Brzeżańska

  • CentrumCentrum (Małgorzata Mazur i Łukasz Jastrubczak)

  • Ewa Ciepielewska

  • Uladzimir Hramovich

  • Nel Lato

  • Lesia Pczołka

  • Łukasz Radziszewski

  • Yoanna Symbiosis

Każdy z nich w unikalny sposób pokazuje, jak przyroda potrafi inspirować współczesną sztukę. Prace prezentowane w Galerii Arsenał są efektem twórczych spotkań nad rzeką – obserwacji, rozmów i wspólnego doświadczania pejzażu.

Ewa Ciepielewska: „Bóbr to symbol równowagi i chaosu”

Jedną z artystek zaangażowanych w projekt jest Ewa Ciepielewska, która od lat łączy działania artystyczne z ekologicznym aktywizmem. W rozmowie z #zjerzonykulturą Jerzym Doroszkiewiczem, podkreślała, że rzeka to przestrzeń wolności, a bóbr – bohater tytułu wystawy – jest metaforą twórczej energii natury:

– Bóbr sturlał się ze skarpy – to i śmieszne, i symboliczne. Natura ma w sobie humor, ale też potrafi być gwałtowna. Tak samo jak sztuka. – mówi Ewa Cieplewska.

Galeria Arsenał – przestrzeń dialogu sztuki i przyrody

Galeria Arsenał w Białymstoku od lat znana jest z projektów, które łączą sztukę współczesną z aktualnymi tematami społecznymi i ekologicznymi. Wystawa „Na łeb na szyję. Bóbr sturlał się ze skarpy” doskonale wpisuje się w tę misję – zachęca do refleksji nad relacją człowieka z naturą oraz nad rolą sztuki w budowaniu ekologicznej świadomości.

Na wernisażu był #Zjerzonykulturą – Jerzy Doroszkiewicz. Posłuchaj relacji:

