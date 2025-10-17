Home Wiadomości Gala Young PoloniaTech Academy w Politechnice Białostockiej – młodzi Polacy z Litwy i Ukrainy odkrywali Białystok i Politechnikę Białostocką

Gala Young PoloniaTech Academy w Politechnice Białostockiej – młodzi Polacy z Litwy i Ukrainy odkrywali Białystok i Politechnikę Białostocką

Politechnika Białostocka była gospodarzem – Gali Young PoloniaTech Academy, która podsumowała dwutygodniowy pobyt uczniów polskiego pochodzenia z Litwy i Ukrainy. W programie uczestniczyło 36 licealistów z Wilna, Drohobycza i Gródka na Podolu, którzy zdobywali wiedzę, rozwijali kompetencje technologiczne i językowe oraz poznawali kulturę i możliwości studiowania w Polsce.

Young PoloniaTech Academy – innowacyjny projekt edukacyjny Politechniki Białostockiej

Young PoloniaTech Academy to nowatorska inicjatywa edukacyjna, której celem jest rozwijanie kompetencji technologicznych, społecznych i językowych młodzieży polskiego pochodzenia mieszkającej poza granicami kraju. Projekt był realizowany ze środków Senatu RP we współpracy Politechniki Białostockiej, Akademickiego Liceum PB oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Podczas pobytu młodzież uczestniczyła w warsztatach i zajęciach na poszczególnych wydziałach Politechniki Białostockiej, m.in.:

  • Wydział Mechaniczny – automatyka i robotyka produktów,

  • Wydział Informatyki – nowoczesne technologie AI,

  • Wydział Elektryczny – ekoenergetyka i odnawialne źródła energii,

  • Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku – innowacje w biotechnologii,

  • Wydział Inżynierii i Zarządzania – tworzenie i komercjalizacja produktów.

Edukacja, integracja i odkrywanie Polski

Pobyt w Polsce obejmował nie tylko naukę, ale również bogaty program kulturalny. Młodzież zwiedziła Białystok, Białowieżę oraz Warszawę – odwiedzając Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik, stołeczny teatr i parlament RP.

Nie zabrakło też integracyjnych spotkań z uczniami Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego PB – od warsztatów motywacyjnych po turnieje sportowe i gry zespołowe. Uczestnicy brali udział w zajęciach:

  • Jak osiągnąć sukces” – prowadzonych przez Adama Zdanowicza, znanego na świecie twórcę rowerów customowych,

  • Nieoczywista komunikacja po polsku” – z udziałem influencera Karola Stefanowicza „Kolorka07”, który zaprezentował gwarę podlaską.

Gala Young PoloniaTech Academy – podsumowanie projektu

Zwieńczeniem dwutygodniowego programu była Gala Young PoloniaTech Academy w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej, podczas której uczestnicy zaprezentowali efekty swojej pracy.

To niezwykle wartościowa inicjatywa, która nie tylko promuje polską naukę i innowacyjność, ale także wzmacnia więzi z młodymi ludźmi polskiego pochodzenia na całym świecie – mówi mgr Paweł Malinowski, wicedyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego PB i koordynator projektu.

W gali uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i akademickich, w tym Marszałek Senatu RP Maciej Żywno, Wojewoda Podlaski dr Jacek Brzozowski oraz prof. Mirosław Świercz, Prorektor ds. Rozwoju PB.

Politechnika Białostocka – uczelnia otwarta na młodych Polaków z zagranicy

Politechnika Białostocka konsekwentnie rozwija współpracę międzynarodową i wspiera młodzież polskiego pochodzenia z różnych krajów. Young PoloniaTech Academy to kolejny przykład, jak uczelnia łączy misję edukacyjną z ideą budowania wspólnoty Polonii i Polaków na świecie.

