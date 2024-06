Gala Paraboksu w Białymstoku

29 czerwca, 2024

W sobotę 29 czerwca, w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbędzie się druga edycja Międzynarodowej Gali Paraboksu. Organizatorami wydarzenia są 7Stars Promotion oraz Stowarzyszenie Białostocki Klub Kibiców Niepełnosprawnych. Gala rozpocznie się o godzinie 18:00 a jej transmisję będzie można śledzić na żywo w internecie.

Główne atrakcje gali to pasjonujące pojedynki parabokserów, czyli zawodników boksujących na wózkach inwalidzkich. Wydarzenie będzie pełne emocji i determinacji, prezentując niesamowitą siłę i wolę walki sportowców z niepełnosprawnościami. Podczas gali zaprezentuje się 16 zawodników z Polski, Kenii i Francji, a walka wieczoru odbędzie się o Międzynarodowy Tytuł Mistrza Polski.

Specjalnym punktem programu będzie walka pokazowa między Rafałem Jackiewiczem, byłym mistrzem Europy w boksie, a Dawidem Dobkowskim, reprezentantem Polski w Ampfutbolu, który porusza się na protezie. Gospodarzem gali będzie Albert Sosnowski, były mistrz świata organizacji WBF i mistrz Europy EBU. Walki będą sędziowane przez sędziów z Polskiego Związku Kickboxingu oraz Polskiego Związku Paraboksu, co gwarantuje profesjonalizm i wysoką jakość zawodów.

Gala przyciągnie również wielu utytułowanych sportowców, takich jak Kamil Szeremeta, Mirosław Nowosada i Paweł Głażewski. Gościem honorowym będzie Marek Piotrowski znany jako „Punisher”, legenda kickboxingu, który dziś jest osobą z niepełnosprawnością.

To niezwykłe wydarzenie nie tylko promuje sport, ale także pokazuje, że niepełnosprawność nie jest barierą nie do pokonania. Gala Paraboksu to doskonała okazja, by zobaczyć, jak sport łączy ludzi i inspiruje do przekraczania własnych granic. (hp)