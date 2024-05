Gala mieszanych sztuk walki „USWM 34” w Białymstoku

6 maja, 2024

Mat. org. Mat. org.

Kilkanaście walk głównie w formule MMA, ale także grappling, K-1 i boksie będzie można zobaczyć podczas kolejnej gali Unii Sportów Walki-M.

Wydarzenie pod nazwą „USWM 34” odbędzie się 18 maja w hali sportowej VI Liceum Ogólnokształcącego.

– „USWM 34” zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Będą walki międzynarodowe, czyli przyjadą zawodnicy z Litwy i z Belgii. Z naszych Podlasian najbardziej znani zawodnicy MMA to Adam Wiking Biegański, Kamil Czyżewski, jak również Mateusz Głażewski. To zawodnicy, którzy już od wielu lat trenują – mówi Lech Gorczak, promotor MMA na Podlasiu.

Walka wieczoru w MMA przysporzy wielu emocji, ponieważ zawodnicy prezentują najwyższy krajowy poziom.

– To będzie megahit. Karol Żyłowski, który reprezentuje klub Berserker Steam Suwałki, jest to zawodnik, który ma dobry rekord – 5 walk wygranych przed czasem, jedną przegraną na punkty, natomiast jego przeciwnik to jest stary wyjadacz. Patryk Rogóż jest bardzo znany na południu Polski. Jest to zawodnik, który ma dodatni rekord ponad 12 walk zawodowych – dodaje Lech Gorczak.

Galę mieszanych sportów walki „USWM 34” poprowadzi Edward Durda, a sędzią klatkowym będzie Krzysztof „Model” Kułak. Przywidziano również występy artystyczne, m.in podlaskiej skrzypaczki Marty EM. Gościem specjalnym będzie aktor Sebastian Fabiański. (hk)

Z Lechem Gorczakiem, promotorem MMA na Podlasiu rozmawiała Hanna Kość: