25 czerwca, 2024

Gala finałowa konkursu „Wschodzący innowatorzy”, fot. Hanna Kość Gala finałowa konkursu „Wschodzący innowatorzy”, fot. Hanna Kość

Zespół z VI Liceum Ogólnokształcącego zwyciężył w konkursie „Wschodzący innowatorzy” organizowanym w Politechnice Białostockiej. Zrealizowali oni „Tester siły sygnału radiowego różnych technologii komórkowych”, który zgłosiła firma AquaRD.

Na drugim miejscu znalazł się zespół uczniowski z Technikum programistyczne Infotech, którzy zaprojektowali aplikację uczniowską. Trzecie miejsce zajęli uczniowie ze Zespołu Szkół Technicznych w Białymstoku, którzy wykonali drewniany skuter o napędzie elektrycznym.

– Te tematy i rozwiązania są potrzebne, bo tak zadecydowały firmy, które zgłosiły te tematy, ciekawe bo tak zadecydowali uczniowie, którzy podjęli te tematy i dobrze zrobione, bo tak zadecydowała komisja konkursowa – mówi prof. Mirosław Świercz, prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej. – Jest sporo takich bardzo zaawansowanych technologicznie tematów, które w tym roku młodzież miała rozwiązać.

W sumie do konkursu 13 firm zgłosiło 21 projektów.

– Zdecydowanie to były innowacje, bo w sumie innowacja stąd się bierze, że najpierw stoi problem, który trzeba rozwiązać – mówi Grzegorz Sasinowski, przewodniczący komisji konkursowej. – W tym przypadku tym problemem podzieliły się firmy, więc to jak najbardziej były realne problemy, nie wyimaginowane, nie podane przez nauczycieli i wykładowców, nie jakiś problem z książki, czy zadanie z ćwiczeń, tylko rzeczywisty problem, z którym przedsiębiorcy się mierzą na co dzień.

W trakcie gali finałowej uczniowie, zanim dowiedzieli się kto wygrał, wysłuchali prelekcji „Książę z Bajkiem – czyli jak zostałem awatarem”, którą wygłosił Adam Zdanowicz, twórca designerskich rowerów.

– Moja przygoda zaczęła się na ostatnim roku studiów, wtedy wygrałem konkurs „Mój pomysł – mój biznes” i tak na dobrą sprawę ten konkurs zainicjował cały szereg innych działań w moim życiu. Ja wcześniej byłem takim hobbystą, więc rowery robiłem z czystej pasji, a tutaj okazało się, że jest nowa ścieżka, którą mogę podążyć. Obrałem ją i życie już nigdy nie było takie samo. Ja tak na dobrą sprawę miałem zawsze coś swojego poza szkołą, miałem swoje pasje, zainteresowania, swoje własne potrzeby do samorealizacji. Chcąc realizować nowe pomysły sięgałem po różne narzędzia, bo moje zainteresowania rzadko pokrywały się z tym co studiowałem, albo czego się uczyłem – tłumaczy Adam Zdanowicz.

Była to druga edycja konkursu „Wschodzący innowatorzy” realizowanego w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia. (hk)

Relacja Hanny Kość: