Gala boksu na początku września w Białymstoku

10 lipca, 2023

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

Na początku września w Białymstoku będzie widowisko pełne emocji. Po raz siódmy w mieście odbędzie się gala boksu organizowana przez boksera Dariusza Snarskiego.

Boks jest sportem medialny, zatem jest to świetny sposób na promocje Białegostoku. Urząd miasta przeznaczył na to przedsięwzięcie 100 tys. zł.

– To jest też nawiązanie do tego co było przed laty w Białymstoku, czyli Hetman czy Gwardia Białystok to uznane w boksie marki i dlatego wspieramy galę boksu zawodowego – mówi Rafał Rudnicki, wiceprezydent Białegostoku. – To w dobry sposób pokazuje miasto, to że jest to miasto sportowe, w którym nie brakuje ludzi, którzy uprawiają różne rodzaje sportu.

Organizatorzy zapewniają, że będzie to dobre widowisko, któremu sędziować będzie Paweł Skrzecz, wicemistrz olimpijski, wicemistrz świata i wicemistrzem Europy, także jest to znana postać. Na ringu będzie można zobaczyć młodych pięściarzy, jak i doświadczane oraz utytułowane osoby.

– Mamy tutaj dobrych zawodników, nie tylko moi lokalni zawodnicy, ale też bokserzy z Polski – mówi Dariusz Snarski, organizator gali boksu. – Będzie walczyła Angelika Krzysztoforska, która lubi w Białymstoku walczyć, bo ma tu kibiców. Będzie też Mateusz Polski, były reprezentant Polski i medalista igrzysk europejskich, także zdobywca pasa Polski. To będzie fajne show, które rozpoczną najmłodsi zawodnicy Hetmana Białystok, mistrzowie województwa podlaskiego z tego roku.

Swoją obecność zapowiedział także Dariusz „Tygrys” Michalczewski.

Gala boksu obędzie się 9 września w Hali Lodowiska BOSiR. Walki będą transmitowana na żywo w ogólnopolskiej stacji sportowej. (hk)

Z pięściarzami, którzy wystąpią na gali boksu w Białymstoku rozmawiała Hanna Kość: