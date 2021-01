Funkcjonariusze POSG przechwycili skradzioną w Holandii toyotę

Styczeń 22, 2021

źródło: POSG źródło: POSG

Pogranicznicy z Sejn odzyskali skradzioną w Holandii Toyotę Prius. Auto o wartości 35 tys. złotych jechało na litewskiej lawecie.

– Funkcjonariusze Straży Granicznej w miejscowości Hołny Mejera zatrzymali do kontroli samochód typu laweta marki Mercedes na litewskich numerach rejestracyjnych. Kierowca na lawecie przewoził dwa samochody osobowe. W trakcie przeprowadzonej kontroli pojazdów pod kątem legalności pochodzenia okazało się, że jedno z aut figuruje w dostępnych bazach jako utracone na terytorium Holandii. Ponadto kierowca do kontroli przedstawił niderlandzki dowód rejestracyjny należący do Toyoty, który okazał się podrobiony – informuje mjr SG Katarzyna Zdanowicz, rzecznik prasowy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

W związku z powyższym 46-letni obywatel Litwy został zatrzymany. Po sporządzeniu wymaganej dokumentacji cudzoziemca wraz z pojazdem przekazano do dyspozycji policjantom w Sejnach. (mt/mc)