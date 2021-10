Fundusze z Polskiego Ładu dla Teatru Dramatycznego i Podlaskiego Instytutu Kultury

Październik 27, 2021

Jednostki kultury podległe samorządowi województwa, tj. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, a także Podlaski Instytut Kultury otrzymają pieniądze z rządowego programu Polski Ład.

W sumie będzie to 88 mln złotych na modernizację tych instytucji. 63 mln złotych trafi do Podlaskiego Instytutu Kultury, zaś 25 mln złotych do Teatru Dramatycznego.

Podlaski Instytut Kultury generalnie zmodernizuje dwa swoje budynki – w zabytkowej kamienicy przy ul. Kilińskiego zostanie wymieniony strop, z kolei w „Spodkach” przy ul. Św. Rocha będzie wykonana m.in. termoizolacja oraz nowe instalacje sanitarne i elektryczne.

Z kolei Teatr Dramatyczny wzbogaci się o funkcjonalne zaplecze techniczne, m.in.: wyposażenie, meble, sprzęt do audiodeskrypcji. (mt)