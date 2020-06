Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. Supraśl uruchomi nowe połączenie z Białymstokiem

Czerwiec 10, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Kolejne podlaskie samorządy otrzymają dotację na uruchamianie lokalnych połączeń autobusowych.

Wojewoda Bohdan Paszkowski ogłosił wyniki naboru wniosków, po tym jak rząd zwiększył dopłatę do tzw. jednego wozokilometra ze złotówki do 3 złotych. W sumie wpłynęło 39 projektów od 11 samorządów na kwotę ponad 6.5 miliona złotych.

– Mam nadzieję, że dzięki tym istniejącym połączeniom i tym nowym, dostępność komunikacyjna dla mieszkańców regionu korzystających z połączeń autobusowych będzie większa – dodawał wojewoda Paszkowski.

Dzięki dotacji z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych od września powstanie nowa linia na trasie Białystok – Supraśl. Będzie to linia podmiejska obsługiwana przez spółkę PKS.

– To będzie połączenie na zasadzie mpk-u, który jakościowo nie będzie się różnił od mpk-ów białostockich, można nawet mówić o większym standardzie, ponieważ będą to nowe autobusy. Te pojazdy na dniach mają być kupione przez PKS. Dofinansowanie które otrzymujemy z funduszu w skali roku wyniesie około 200 tys. zł, jest to mniej więcej 1/3 wszystkich kosztów, które musielibyśmy ponieść gdybyśmy skorzystali z usług BKM-u – mówił burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski.

Samorządy, które otrzymały dofinansowania przed podwyżką, otrzymają wyrównania. Łącznie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w województwie podlaskim finansowane są 94 linie, organizowane przez 30 samorządów. Natomiast kwota dotacji wynosi 9 mln. zł. (ea/mc)