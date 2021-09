Fundacja Sąsiedzi przekłada Targi Książki na kwiecień. Powód to pandemia koronawirusa

Wrzesień 9, 2021

fot. Katarzyna Cichoń

Nie odbędą się zaplanowane na początek października w Białymstoku 9. Targi Książki. Fundacja Sąsiedzi, która jest organizatorem wydarzenia poinformowała w czwartek (09.09) o tym w mediach społecznościowych. Powód to pandemia koronawirusa.

– Drodzy Czytelnicy, Wydawcy, Autorzy i Autorki, z uwagi na rosnące zagrożenie związane z rozwojem i rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz niepewną sytuacją, co do możliwości oraz warunków organizowania wydarzeń w październiku 2021 r., w trosce o bezpieczeństwo wydawców i czytelników, podjęliśmy decyzję o odwołaniu 9. Targów Książki w Białymstoku w 2021 r. Jest nam niezmiernie przykro, że kolejny raz, sytuacja zmusza nas do przełożenia imprezy. Brakuje nam Was, atmosfery targowej i wiemy, że wielu czytelników tęskni za spotkaniami z autorami i wydawcami. Będziemy czekali na Was w kwietniu 2022 r. – napisali w mediach społecznościowych członkowie Fundacji Sąsiedzi.

To kolejny już raz, kiedy impreza musi zostać przełożona. Pierwotnie miała odbyć się w kwietniu 2020 roku. Od tamtego czasu była już przekładana trzykrotnie.

Towarzyszący Targom Książki Festiwal Literacki „Na pograniczu kultur” ma odbyć się normalnie. Wiadomo, że do Białegostoku przyjadą m.in. Andrzej Stasiuk, Ignacy Karpowicz, Grzegorz Kasdepke, Paweł Reszka, czy Ida Pierelotkin. (mt)