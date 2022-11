Fundacja „Pomóż Im” od 15 lat pomaga chorym dzieciom i ich rodzinom

Listopad 29, 2022

Źródło: Fundacja Pomóż Im Źródło: Fundacja Pomóż Im

Fundacja „Pomóż Im” funkcjonuje już od 15 lat. Pomaga i działa na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi. Największym osiągnięciem i głównym punktem działania jest domowe Hospicjum dla Dzieci.

Pod opieką hospicjum jest ponad 30 dzieci z województwa podlaskiego w ciągu miesiąca.

– To jest pierwsze hospicjum i jedyne do tej pory w Polsce północno-wschodniej, więc wypełniliśmy niszę – mówi dr Eryk Latoch, lekarz w Hospicjum dla Dzieci i wiceprezes Fundacji „Pomóż Im”. – To jest wychodzenie naprzeciw dzieciom ciężko chorym w domach. My tą opiekę możemy tam świadczyć, dzięki działalności hospicjum, fundacji i darczyńcom. Dom to jest najlepsze miejsce dla dziecka, chce tam być, a my możemy być tam z nim, dlatego to jest dla nas takie ważne i to jest nasze największe osiągnięcie.

Ponadto fundacja pomaga dzieciom w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku oraz prowadzi domową poradnię chorób jelitowych dla dzieci wymagających specjalnego odżywiania. Od niedawna zaczęła również działać opieka wytchnieniowa w domach pacjentów, ale są plany na rozszerzenie tej działalności.

– Dom opieki wytchnieniowej to jest takie miejsce, gdzie rodzic może powierzyć swoje ciężko niepełnosprawne dziecko na pewien czas. Na początku planujemy pobyty dzienne, a potem turnusy dłuższe. Takie miejsca już funkcjonują w Europie, chcielibyśmy mieć też takie na Podlasiu.

Dom opieki wytchnieniowej ma powstać w nowej siedzibie fundacji w Sochoniach w przyszłym roku. Stanowić będzie wsparcie rodzicom, którzy zajmują się swoimi dziećmi 24 godziny na dobę. (hk)