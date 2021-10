Fundacja „Oddaj Rower” czeka na jednoślady. Po wyremontowaniu trafią do potrzebujących dzieci

Wrzesień 30, 2021

Fundacja „Oddaj Rower” wystartowała z 5. edycją akcji zbierania starych i niepotrzebnych już rowerów, które po wyremontowaniu trafią do wychowanków domów dziecka. W tym roku plan jest ambitny – pomysłodawcy chcą zebrać i naprawić ponad 500 jednośladów.

W akcję można włączyć się przekazując rower. Można też wpłacić pieniądze na zbiórkę na portalu zrzutka.pl, które zostaną przekazane na naprawę jednośladów.

– Na naprawdę jednego roweru średnio potrzeba ok. 100 złotych. Jeden rower potrzebuje większej inwestycji, drugi mniejszej. Jest to tak wykalkulowane, że to jest taka w miarę bezpieczna kwota. Jeżeli chcemy naprawić ponad 500 rowerów to potrzebujemy 50-60 tys. złotych. Na naszej zbiórce na zrzutka.pl mamy uzbierane lekko ponad 2 tys. złotych. Z jakim wynikiem uda nam się skończyć? Tego nigdy nie wiemy. Czasami ktoś potrafi w ostatniej chwili wpłacić wielką kwotę. To jest jednak bardzo ryzykowna sprawa. Dużo bezpieczniej by nam było móc planować, gdyby ta kwota rosła już w tej chwili – mówi Kamil Bakoniuk z Fundacji „Oddaj Rower”.

Zbiórka potrwa do grudnia. Przekazanie dzieciom naprawionych rowerów odbędzie się przed świętami Bożego Narodzenia.

W ubiegłym roku, podczas czwartej edycji wydarzenia, Fundacji udało się zebrać i naprawić ponad 300 jednośladów. To więcej niż łącznie podczas trzech pierwszych edycji akcji „Oddaj rower”. (mt)