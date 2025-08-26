Fundacja „Lekarze na rzecz lekarzy” pomaga tym, którzy zwykle pomagają innym

26 sierpnia, 2025

Dr Witold Olański, prezes Fundacji „Lekarze na rzecz lekarzy”, fot. Hanna Kość Dr Witold Olański, prezes Fundacji „Lekarze na rzecz lekarzy”, fot. Hanna Kość

W Białymstoku działa fundacja, która jako pierwsza w regionie skupia się na pomocy lekarzom. „Lekarze na rzecz lekarzy” to inicjatywa, która powstała w ubiegłym roku, by wspierać medyków i ich rodziny, nie tylko zdrowotnie.

Współzałożycielem i prezesem fundacji jest dr Witold Olański, chirurg dziecięcy, specjalista medycyny ratunkowej i były kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, a także pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy w Okręgowej Izbie Lekarskiej.

– To są przeróżne rzeczy. Zdarzają się przypadki uzależnień, problemy dotyczą spraw socjalnych, dotyczą spraw prawnych, dotyczą starań lekarza o dostanie się do jakiegoś ośrodka w Polsce, gdzie są długie kolejki, czy dostanie się na rehabilitację, która jest konieczna – mówi dr Witold Olański, inicjator powołania Fundacji „Lekarze na rzecz lekarzy”.

Fundacja podejmuje konkretne działania. To między innymi negocjacje z przychodniami, pracowniami diagnostycznymi i restauracjami dotyczące zniżek dla lekarzy-seniorów. W planach jest także wsparcie domowe w postaci rekomendowanych opiekunek. Do działań fundacji włączają się też wolontariusze, w tym studenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

– Studenci zgłaszają się sami, ale wolontariat jest sprawą otwartą, czyli każdy może przyjść i każdy może się zgłosić, ale na pewno chcemy współpracować z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, bo taki też był zamysł, żeby również przez te osoby mieć kontakt z uczelnią, z której żeśmy wyszli, którą w jakimś sensie chcemy też reprezentować. Natomiast jesteśmy taką instytucją naprawdę charytatywną, w sensie pracy i robimy to, bo chcemy – dodaje dr Witold Olański.

Z pomocy fundacji może skorzystać każdy lekarz z Białegostoku i regionu – niezależnie od wieku czy etapu kariery. Wystarczy wejść na stronę internetową fundacji „Lekarze na rzecz lekarzy”, gdzie znajdują się szczegółowe informacje o dostępnych formach wsparcia. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z doktorem Witoldem Olańskim ,prezesem Fundacji „Lekarze na rzecz lekarzy”: