Fundacja Dialog pomaga uchodźcom na dworcu PKP w Białystoku

Wrzesień 20, 2022

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Nawet 60 uchodźców z Ukrainy dziennie odwiedza punkt informacyjny na dworcu PKP w Białymstoku.Tu otrzymają prócz niezbędnych informacji, pomocy w zakwaterowaniu, w znalezieniu pracy, także wsparcie rzeczowe. Od września punktem zarządza Fundacja Dialog. Punkt jest finansowany ze środków wojewody podlaskiego.

– Od września jesteśmy na dworcu PKP w punkcie kryzysowym dla Ukraińców. Tu też przenieśliśmy z ul. Węglowej nasz punkt pomocowy. Dworcowy punkt jest czynny we wtorek, środę, czwartek, piątek, w godz.10.30-13.30 – mówi Kateryna Hatsko z Fundacji Dialog. – W punkcie służymy pomocą w tłumaczeniu, w poszukiwaniu pracy, lekarza, szkoły, zakwaterowania. Dziennie odwiedza nas nawet 40, 50, 60 osób z różnymi potrzebami – dodaje Hatsko.

Jolanta Zawadzka z punktu wydawania i przyjmowania darów apeluje o wsparcie rzeczowe. – Do punktu można przynosić dary. Potrzebujemy żywności długoterminowej: konserw, słoików z daniami, kaszy, ryżu, kawy, herbaty, oleju, zupek chińskich, makaronów, płatków dla dzieci – wylicza Zawadzka.

Można tez do punktu dostarczać chemię: proszki do prania, detergenty do zmywania, czyszczenia, kosmetyki: kremy (do ciała, do rąk, do twarzy, dziecięce), szampony, żele pod prysznic, mydła, pasty i szczoteczki do zębów, chusteczki higieniczne, syropy i tabletki na ból gardła/przeziębienie, witaminy.

Dary rzeczowe są wydawane od wtorku do piątku, od godz. 10 do 13.30. W tych terminach mogą tez zgłaszać się darczyńcy.

W punkcie na dworcu PKP można też uzyskać pomoc prawną. Prawnik Tomasz Lulkiewicz z Fundacji Dialog stwierdza, że najwięcej jest spraw związanych z legalizacją pobytu, z prawem pracy. – A w tej chwili dużo jest pytań dotyczących przekraczania granicy, czy uznawania emerytur ukraińskich w Polsce – mówi Lulkiewicz. (at)