Fundacja Białystok Biega podsumowała rok

27 grudnia, 2023

Fot. Fundacja Białystok Biega Fot. Fundacja Białystok Biega

To najlepszy rok pod względem frekwencji od początku działalności fundacji.

Od lutego do listopada fundacja zorganizowała 8 wydarzeń, w których udział wzięło ponad 19 tys. zawodników.

-2023 rok był bardzo udany dla fundacji Białystok Biega. Zrealizowaliśmy wszystko to, co sobie zaplanowaliśmy. Mieliśmy taki cel, żeby zaprosić do aktywności kolejne grupy, które do tej pory z nami nie biegały, we wrześniu zaprosiliśmy do udziału dzieci z niepełnosprawnościami, które poruszały się na wózkach. Z kolei w listopadzie, na koniec sezonu zaprosiliśmy seniorów do marszu i tym sposobem mieliśmy w 2023 roku uczestników od 2 do 80 roku życia. – mówi prezes fundacji Grzegorz Kuczyński.

Fundacja Białystok Biega działa nieprzerwanie od 2011 roku. Organizuje takie wydarzenia sportowe jak Bieg Pamięci Sybiru i

PKO Białystok Półmaraton. Zapisy na przyszłoroczne edycje biegów już się rozpoczęły. Więcej informacji na biegpamiecisybiru.pl oraz bialystokpolmaraton.pl (jł)