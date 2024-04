Fotograficy z Politechniki Białostockiej w Galerii Alfa

28 kwietnia, 2024

foto Julitta Grzywa foto Julitta Grzywa

Do 24 maja w Centrum Handlowym Alfa można oglądać wystawę „Człowiek. Pasje”, która prezentuje prace 18 utalentowanych fotografów związanych ze Studencką Agencją Fotograficzną Politechniki Białostockiej.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach jubileuszu 75-lecia uczelni, która patronuje wystawie fotografii.

Ekspozycję otworzyła rektor Politechniki – prof. Marta Kosior-Kazberuk, mówiąc m. in.: „Nasza uczelnia nie tylko zajmuje się rozlicznymi badaniami naukowymi w różnych dziedzinach, nie tylko kształci inżynierów, nie tylko intensywnie współpracuje z otoczeniem bliższym i dalszym, ale również stara się wspierać pasje. Fotografia to pasja szczególna, bo potrzeba do niej talentu, dużej wrażliwości i dużych umiejętności technicznych”.

120 prac odwołujących się do ludzkich pasji, powstawało podczas 10 plenerów fotograficznych. Twórcy prezentują różne ujęcia tego, co porusza nasze serca i duszę. Można obejrzeć na nich zarówno zmysłowe ciała w tańcu, jak i poruszające portrety aktorów teatru Wolność. Można tu poczuć adrenalinę wyzwalaną przez skaterów, jak i siłę zawodników futbolu amerykańskiego. Na kolejnych zdjęciach mamy okazję wejść do świata młodych inżynierów, podglądając zespół studentów z Cerber Motorsport z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej przy pracy nad nowym bolidem o napędzie hybrydowym.

Tak interesujące ujęcia pasji mogli stworzyć jedynie pasjonaci. Autorzy znakomitych fotografii to nieformalna grupa 18 osób związanych z Fotowtorkiem, w której skład wchodzą profesjonaliści, zaawansowani amatorzy fotografii oraz studenci działający przy SAF (Studencka Agencja Fotograficzna Politechniki Białostockiej).

(pb/jg)

na wernisażu była z mikrofonem Julitta Grzywa: