Fotografia przyrodnicza Podlasia w foyer Kina Forum

Luty 2, 2023

Fot.: Adam Buszko Fot.: Adam Buszko

Województwo podlaskie przyciąga, inspiruje i stwarza wymarzone warunki dla fotografów. W piątek (03.02) będzie okazja oglądać wyselekcjonowane zdjęcia fotografów z naszego regionu. W foyer Kina Forum o 19:00 odbędzie się wernisaż wystawy Okręgu Podlaskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody.

Do obejrzenie będzie 40 zdjęć w formacie 50 x 70 cm autorstwa 16 fotografów.

– Wystawa z założenia przedstawia tylko Podlasie i podlaską przyrodę – mówi Michał Kość, prezes Okręgu Podlaskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. – Najwięcej jest oczywiście żubrów, bo to jest taki symbol Podlasia i każdy fotograf przyrody stara się z tym tematem zmierzyć. Są też ptaki, rysie, jelenie, są nawet wilki na jednym zdjęciu, czyli to wszystko co występuje na naszym terenie. Na wystawie będą nie tylko zwierzęta. Fotografia przyrodnicza to też uchwycony moment w pejzażu, co też nie jest łatwym zadaniem.

Okręg Podlaski powstał jesienią 2019. Obecnie liczy osiemnastu członków reprezentujących wszystkie zakątki województwa podlaskiego.

Premiera wystawy odbyła się na Festiwalu „Wizje Natury 2022” w Centrum Kultury Izabelin. (hk)