27 października, 2025

Forum Spójności i Rozwoju Granicznego UE już jutro w Białymstoku

Zamknięte przejścia graniczne i trudna sytuacja przedsiębiorców zainspirowały Podlasie do organizacji Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej. We wtorek (28.10) w Operze i Filharmonii Podlaskiej politycy, samorządowcy, naukowcy i przedsiębiorcy będą rozmawiać o bezpieczeństwie, rozwoju i odporności wschodnich regionów Unii Europejskiej.

 

Jak mówi Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego, omawiane będą przede wszystkim strategie finansowania obszarów z trudnym sąsiedztwem.

– Podczas tego kongresu, tego forum będziemy rozmawiali o sytuacji przedsiębiorców, o przyszłości finansowania regionów granicznych Unii Europejskiej. Będziemy mieli też wspaniałych gości. Jednym z głównych gości będzie komisarz do spraw budżetu pan Piotr Serafin. Wszystko również na to wskazuje, że będzie pan premier Donald Tusk – mówi Łukasz Prokorym.

Politechnika Białostocka także aktywnie włączy się w tę dyskusję, wnosząc ekspercką wiedzę na temat rozwijania potencjału kadrowego, innowacji oraz cyberbezpieczeństwa. Prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor uczelni weźmie udział w panelu „Od technologii do sukcesu – jak przyciągać talenty i rozwijać lokalne innowacje”, omawiając m.in. znaczenie trójsektorowej współpracy: biznes-nauka-samorząd, natomiast dr inż. Paweł Tadejko z Wydział Informatyki zabierze głos w sesji o ochronie przed cyberzagrożeniami: „Cyfrowa tarcza”.

Forum ma zakończyć się przyjęciem tzw. deklaracji podlaskiej. która ma wskazać potrzeby regionów granicznych i kierunki wsparcia Unii Europejskiej. (hk)

