Fortuna Puchar Polski. Jagiellonia w ćwierćfinale, pokonała Wartę Poznań 2:0

6 grudnia, 2023

Adrian Siemieniec, fot. jagiellonia.pl Adrian Siemieniec, fot. jagiellonia.pl

Jagiellonia Białystok we wtorek (5.12) pokonała u siebie 2:0 Wartę Poznań w meczu 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski. A to oznacza awans do ćwierćfinału tych rozgrywek. Spotkania tej fazy Fortuna Pucharu Polski zostaną rozegrane już w nowym roku.

Gole dla Żółto-Czerwonym strzelili Jesus Imaz i Nene. Trener Jagiellonii Adrian Siemienic po meczu gratulował awansu całej drużynie. – W szatni powiedziałem chłopakom, że jestem dumny ze zwycięstwa, z tego, w jaki sposób grają, a także jak wyglądają pod względem mentalnym. Wszyscy byli skupieni na tym, żeby grać dobrze. Jesteśmy wierni swojej filozofii niezależnie od okoliczności, panujących warunków atmosferycznych i za to dziękuję zespołowi. Cieszę się, że drużyna rozwija się i uważam, że powinniśmy doceniać moment i miejsce, w którym obecnie znajdujemy się.

A kolejne spotkanie Jagiellonia rozegra w niedzielę, 10 grudnia, tym razem w lidze. Rywalem Żółto-Czerwonych będzie aktualny mistrz Polski – Raków Częstochowa. Początek spotkania przy Słonecznej o godzinie 17:30.

(at na podst. jagiellonia.pl)