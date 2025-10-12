Home Wiadomości Fortepianowy recital otworzy sezon artystyczny w białostockiej filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

12 października, 2025

Fortepianowy recital otworzy sezon artystyczny w białostockiej filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

źródło: UMFC
Specyfika tej uczelni sprawia, że nauka spotyka się ze sztuką, a mieszkańcy miasta mogą widzieć tego efekty. Mowa o białostockiej filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Uczelnia we wtorek (14.10) rozpoczyna sezon artystyczny.

 

Pierwszy koncert będzie z cyklu Scena Mistrzów. Przy ul. Kawaleryjskiej wystąpi w recitalu fortepianowym prof. dr hab. Ludmila Kasjanenko. 

– Jest to wspaniała osobowość jako człowiek i jako artystka. Jest to prawdziwy mistrz i dlatego występuje na Scenie Mistrzów. Podczas recitalu fortepianowego prof. Ludmila Kasjanenko wykona utwory Mozarta, Chopina, Skoryka, czy Magina, także naprawdę wielkie bogactwo kompozytorów, piękne utwory, pięknie będą wykonane na pewno – mówi Małgorzata Bielicka z biura koncertowego UMFC. 

Poza koncertami w cyklu Scena Mistrzów białostoczanie mogą również uczestniczyć w kilku innych cyklach, takich jak „Środowe Poranki Muzyczne”, „Studencka Scena Młodych”, „Smyk w uniwersytecie” i „Koncert dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. 

– Sztuka jest od zarania dziejów i artyści ćwiczą, uczą się, grają po to, żeby pokazać swoją sztukę, sztukę wielkich mistrzów i kompozytorów innym ludziom, czyli dzielą się tym, co jest wartościowe, piękne i bezcenne – tłumaczy Małgorzata Bielicka.

Szczegóły dotyczące koncertów w białostockiej filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina są na stronie internetowej uczelni. Wstęp na większość koncertów jest wolny. (hk)

 

Rozmowa Hanny Kość z Małgorzatą Bielicką z biura koncertowego białostockiej filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina:

 

