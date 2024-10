Formy wsparcia psychologicznego w Politechnice Białostockiej

10 października, 2024

„Nadszedł czas, aby nadać priorytet zdrowiu psychicznemu w miejscu pracy” to hasło tegorocznego obchodzonego w czwartek (10.10) Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Na co dzień każdy może zadbać o swój dobrostan, ale jeśli sytuacja jest poważna należy skorzystać z profesjonalnej pomocy. W Politechnice Białostockiej studenci i pracownicy mogą uzyskać poradę w dwóch punktach nieodpłatnej pomocy psychologicznej.

Jeden punkt pomocy psychologicznej znajduje się w Domu Studenta Alfa, gdzie porad udziela Aleksander Waś, psycholog, specjalista psychologii klinicznej i psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Drugi jest na Wydziale Informatyki i tam pomocą zajmuje się Magdalena Narewska-Świrydziuk, psycholog i psychologiczny konsultant procesu studiowania.

– My przede wszystkim jesteśmy od tego, żeby udzielić wszystkim osobom, które tego potrzebują bezpłatnej, anonimowej porady. Nasze konsultacje nie są psychoterapią, więc one trwają do kilkunastu godzin, wszystko zależy od tego, z czym dana osoba się do nas zgłasza. Natomiast jeżeli problem jest na tyle poważny i wymaga zupełnie innego wsparcia, wtedy informujemy, gdzie można się udać. Takie informacje są też umieszczone na naszej stronie Biura Osób z Niepełnosprawnościami, ale także jest na głównej stronie Politechniki Białostockiej zakładka „wsparcie psychologiczne” i tam można uzyskać wszystkie telefony, adresy miejsc i placówek, które udzielają takiego wsparcia długoterminowego, ale też nagłego, bo wiadomo zdarzają się też sytuacje bardzo pilne – tłumaczy Magdalena Narewska-Świrydziuk.

Ponadto w Politechnice Białostockiej od 2023 roku podejmowane są działania z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego. W uczelni organizowane są warsztaty wykłady. Pierwszy w tym roku akademickim wykład pt. „Kiedy umysł nie daje spokoju…Jak „odklejać się” od swoich myśli i lęków” odbędzie się 25 października i wygłosi go Paulina Danielak, psycholog, pedagog i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie certyfikacji. (hk)