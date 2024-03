Forma wsparcia psychologicznego w Politechnice Białostockiej

21 marca, 2024

W Politechnice Białostockiej działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy psychologicznej. Konsultacje są anonimowe i skorzystać z nich mogą zarówno pracownicy, jak i studenci.

Jeden z punktów mieści się w akademiku Alfa, gdzie porad udziela psycholog Aleksander Waś.

– Mogą być to trudności w rodzinie, może być to nagłe i zaskakujące wydarzenie, zdarzają się trudności w nauce, trudności ze zmotywowaniem się do pracy w sesji, trudności w relacjach. Chyba nie ma powtarzających się tematów, naprawdę są one bardzo różne. Jeżeli sytuacja jest nagła, jeżeli jest potrzebny bardziej długotrwałe oddziaływanie, to też w punkcie można uzyskać informacje jakie inne miejsca świadczą porady – mówi Aleksander Waś.

Drugi punkt mieście się na Wydziale Informatyki, tam konsultacje prowadzi psycholog Magdalena Narewska-Świrydziuk, ale jak mówi – często można ją również spotkać na wszystkich wydziałach Politechniki Białostockiej.

– Jeśli dzieje się jakaś sytuacja, z którą nie radzą sobie osoby tam pracujące, czy to dotyczy studentów, czy jakichś informacji jak sobie radzić z konkretną sytuacją, to wtedy jestem zapraszana na wydział. Myślę, że taką ważną inicjatywą promocji profilaktyki zdrowia psychicznego na uczelni jest program, w którym rotacyjnie mam dyżury na wydziałach. W każdym miesiącu przechodzę kolejne wydziały, także to też jest taką formą wyjścia na potrzeby studenta, żeby mieli większy dostęp do wsparcia psychologicznego – zapewnia Magdalena Narewska-Świrydziuk.

Na konsultacje można przyjść bez konieczności rezerwowania terminu, ale warto to zrobić, aby nie czekać przed gabinetem. (hk)

Rozmowa Hanny Kość: