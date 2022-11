Fioletowy spacer rozpoczął obchody Światowego Dnia Wcześniaka w Białymstoku

Listopad 17, 2022

Obchody Światowego Dnia Wcześniaka w Białymstoku, fot. Hanna Kość Obchody Światowego Dnia Wcześniaka w Białymstoku, fot. Hanna Kość

Fundacja Mali Wojownicy świętuje w czwartek (17.11) Światowy Dzień Wcześniaka. W spacerze z transparentami i fioletowymi balonami uczestniczyli przede wszystkim dzieci w wieku szkolno-przedszkolnym, ale również rodzice ze swoimi dziećmi.

17 listopada to jest radosny dzień dla rodziców wcześniaków.

– My mówimy dzisiaj o zwycięstwie i życiu – mówi Sylwia Wesołowska, założycielka oraz prezes Fundacji Mali Wojownicy. – Dzieci, które ważą nawet 212 gramów, czyli najmniejszy wcześniak na świecie, który przeżył, też mogą żyć i być radosne. Czasami mamy większe wyzwania niż inni rodzice, czasami nasze dzieci mają trudniej, ale to nie ważne. Dzieci są z nami, żyją i dlatego my się dzisiaj cieszymy.

Obchody będą kontynuowane w sobotę (19.11) Spotkaniem Rodzin Wcześniaków w siedzibie Fundacji przy ul. Mickiewicza 50. W programie są m.in. zajęcia animacyjne, plastyczne i sensoryczne, sesje fotograficzne oraz konsultacje ze specjalistami z dziedzin fizjoterapii oraz neurologopedii. Obchody zakończą się 26 listopada konferencją dla zawodów medycznych temat rozwoju wcześniaków, która odbędzie się na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Fundacja w ciągu 5 lat swojej działalności pomogła już kilkuset rodzinom. (hk)

Z mikrofonem na Fioletowym Spacerze była Hanna Kość: